Argentinos Juniors ratificó su gran inicio en el Torneo Clausura 2026. En el estadio Diego Armando Maradona, el conjunto dirigido por Nicolás Diez derrotó por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la segunda fecha del certamen y alcanzó su segunda victoria consecutiva, resultado que le permite mantenerse en la cima de la Zona A.

El equipo de La Paternal asumió el protagonismo desde el comienzo, con la posesión de la pelota y la intención de imponer condiciones en campo rival. Sin embargo, se encontró con un Estudiantes bien ordenado defensivamente, que apostó a reducir espacios y salir rápido de contraataque para sorprender a la defensa local. Durante varios pasajes del primer tiempo el encuentro fue equilibrado, con pocas situaciones claras frente a los arcos.

La diferencia llegó antes del descanso gracias a Alan Lescano Sosa, quien aprovechó una buena jugada colectiva para romper el cero y darle tranquilidad al Bicho. El tanto terminó siendo decisivo en un partido donde Argentinos hizo méritos para quedarse con la victoria, aunque debió trabajar hasta el final para sostener la ventaja.

En el complemento, Argentinos mantuvo la iniciativa y buscó ampliar la diferencia mediante la circulación de la pelota y la presión alta. El conjunto cordobés, que disputa su primera temporada en la máxima categoría, adelantó sus líneas con el correr de los minutos y generó algunas aproximaciones, pero le faltó precisión en los últimos metros para inquietar seriamente al arquero local.

Con el resultado a su favor, el equipo de Nicolás Diez administró el desarrollo del encuentro con inteligencia. La defensa respondió con firmeza cada vez que Estudiantes intentó acercarse al empate y el mediocampo manejó los tiempos para evitar sobresaltos en el tramo decisivo del partido. El público acompañó con entusiasmo a un equipo que volvió a mostrar una identidad clara y un funcionamiento sólido.

La victoria le permite a Argentinos Juniors mantenerse con puntaje ideal en el comienzo del Clausura y consolidarse como uno de los protagonistas de la Zona A. Además del resultado, el Bicho volvió a dejar una buena imagen futbolística, sustentada en la intensidad para recuperar la pelota, el juego asociado y la eficacia para aprovechar sus oportunidades.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto mostró orden y compromiso durante gran parte del partido, pero terminó pagando caro la falta de contundencia ofensiva. El conjunto cordobés deberá recuperarse rápidamente si pretende sumar puntos importantes en su primera experiencia en la Liga Profesional.