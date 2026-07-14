Con un hijo y sin trabajo, cómo vive Gianluca Simeone tras retirarse del fútbol

Gianluca Simeone atraviesa una etapa de cambios profundos tras su retiro de la actividad profesional hace algún tiempo. Actualmente se encuentra viviendo el Mundial 2026 junto a su pareja Eva Bargiela para alentar a su hermano Giuliano desde las tribunas.

Sobre esta experiencia el exfutbolista comentó que "Es un sueño acompañar a Giuliano y a la Selección Argentina. El partido pasado fue terrible así que estamos contentos de seguir".

También reconoció que la tensión es mayor en esta oportunidad ya que "Se vive con más nervios al tener un hermano jugando en la Selección, pero creo que si no hubiese estado Giuliano lo hubiese vivido igual a full y con los mismos nervios de siempre".

Por su parte la modelo Eva Bargiela compartió su emoción por asistir por primera vez a un evento de esta magnitud y aseguró que "Es un sueño. Nunca había estado en un Mundial y siempre me lo imaginaba. No es solo el tiempo, es conseguir las entradas y todo eso. Estar viviéndolo en familia en su sueño hecho realidad". Respecto a la dinámica de los partidos confesó que "Se sufre aunque Argentina vaya ganando, hasta que el árbitro no pite el final tenés miedo".

La presencia constante de la pareja en los estadios llamó la atención de Ángeles Balbiani quien explicó que el hijo de Carolina Baldini asiste por motivos laborales. La panelista señaló que "Yo me decía ‘Qué raro que Gianluca esté en todos los partidos del Mundial con Eva, y es su trabajo’".

Según detalló sobre su actualidad "Él es representante de sus dos hermanos y también de Nahuel Molina". Balbiani profundizó sobre este cambio de rumbo al mencionar que "Él fue futbolista, obviamente no llegó muy alto y se dedicó a ser representante de futbolistas". De esta manera el joven encontró un nuevo camino profesional ligado al deporte tras dejar las prácticas.