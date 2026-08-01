El sonido de las sirenas rompió el silencio y se convirtió en el último saludo de quienes durante años compartieron guardias, rescates y emergencias con Rubén Castro y Jorge Carbajal. Frente al Cuartel Central de Bomberos, el cortejo fúnebre se detuvo para uno de los homenajes más emotivos de la despedida a las víctimas de la tragedia aérea de Valle Fértil.

A medida que los móviles avanzaban lentamente, las autobombas activaron sus sirenas en señal de respeto. Formados frente al cuartel, bomberos de la Policía de San Juan realizaron el saludo de honor a quien fuera jefe del Departamento D-9, Rubén Castro, y a su subjefe, Jorge Carbajal, fallecidos mientras participaban de una capacitación sobre incendios forestales.

Bomberos honraron a sus jefes en el paso por el Cuartel. (Foto: DIARIO HUARPE)

La despedida trascendió a la institución. Decenas de vecinos se acercaron hasta el lugar para acompañar el paso del cortejo con banderas argentinas y carteles de agradecimiento. Uno de ellos resumía el sentimiento de todos: "Gracias por todo, oficiales". Entre los presentes también había un camión autobomba con una enorme bandera nacional desplegada, una imagen que acompañó el homenaje y reflejó el reconocimiento de toda la comunidad.

Los aplausos se mezclaron con las lágrimas de compañeros, familiares y amigos. Muchos bomberos no pudieron ocultar la emoción al despedir a dos referentes que dedicaron gran parte de su vida al servicio y a la protección de los sanjuaninos.

Bomberos retirados despidieron a sus colegas. (

El homenaje en el Cuartel Central formó parte del recorrido organizado tras la misa en la Catedral San Juan Bautista. Antes de llegar al Cementerio de la Capital, la caravana también pasó por la Central de Policía y la Dirección de Protección Civil, donde se rindieron honores a Marcelo Germán Videla y Carlos Heredia.

Sin embargo, fue el sonido de las sirenas el que marcó uno de los instantes más conmovedores de la jornada. No fue un llamado de emergencia, sino el último reconocimiento de un cuerpo de Bomberos que despidió con honores a dos de sus máximos referentes. Fue la forma en que sus compañeros les dijeron "hasta siempre" a quienes hicieron del servicio una forma de vida.