Julián Weich sorprendió al confirmar que se casó en secreto con Jennifer De la Rosa, su pareja desde hace siete años. La ceremonia se realizó de manera íntima y lejos de la exposición pública, al punto de que varios de los invitados pensaban que habían sido convocados simplemente a un cumpleaños.

La noticia comenzó a circular durante el fin de semana y finalmente fue el propio conductor quien la confirmó al aire de ¡Qué mañana!, el ciclo que encabeza en El Nueve.

Mientras sonaba la marcha nupcial en el estudio y sus compañeros celebraban la noticia, Weich primero respondió con humor: “Seguimos casados”. Luego terminó de despejar cualquier duda: “Estamos casados”.

La boda se realizó el viernes 11 de septiembre y mantuvo el perfil reservado que la pareja sostuvo desde el comienzo de la relación.

Los invitados pensaban que iban a un cumpleaños

Uno de los detalles más llamativos fue la manera en la que organizaron el encuentro. Algunos allegados fueron convocados creyendo que participarían de una celebración de cumpleaños y recién al llegar descubrieron que estaban frente a un casamiento.

Un empresario gastronómico amigo de la pareja contó en redes sociales que llegó pensando que se trataba de una fiesta común y se encontró con una jueza celebrando el matrimonio. La publicación, en la que aparecían los recién casados brindando, luego fue eliminada.

Jennifer también había dejado una pista en sus redes al publicar una imagen junto a una torta y definir la reunión como “un cumpleaños distinto, lleno de emociones y lindas sorpresas”.

Quién es Jennifer De la Rosa

Jennifer De la Rosa es mexicana, tiene 42 años y vive en Argentina desde hace cerca de dos décadas. Está vinculada al mundo gastronómico y dirige un emprendimiento dedicado a la cocina tradicional mexicana.

Jennifer De la Rosa es chef mexicana.

La relación con Weich comenzó hace siete años después de conocerse en una fiesta. Uno de los intereses que los acercó fue el buceo, una actividad que ambos comparten.

Para el conductor, se trata de su segundo matrimonio. Anteriormente estuvo casado con Valeria Wainer, madre de sus tres hijos, Iara, Jerónimo y Tadeo.