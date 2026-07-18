El recuerdo de Diego Maradona volvió a decir presente en un duelo entre argentinos e ingleses. Este sábado, Los Pumas enfrentaron a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship en Santiago del Estero con una camiseta azul inspirada en la histórica casaca que el "10" utilizó en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

El homenaje fue mucho más allá del color. Para lograr una mayor similitud con aquella camiseta que quedó inmortalizada por los goles de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", el patrocinador principal no apareció en el frente de la casaca. El logo de Visa fue trasladado a las mangas, lo que permitió un diseño mucho más limpio y muy parecido al que utilizó la Selección Argentina hace cuatro décadas.

La bandera que apareció durante el partido.

La elección no pasó inadvertida entre los miles de hinchas que colmaron el estadio Madre de Ciudades. Apenas Los Pumas salieron al campo de juego, desde las tribunas comenzó a escucharse el clásico cántico "el que no salta es un inglés", en un ambiente atravesado por la reciente clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer justamente a Inglaterra en las semifinales.

La rivalidad también se hizo sentir durante los himnos. Mientras sonaba el "God Save the King", una parte importante del público silbó la interpretación, una escena similar a la que se vivió días atrás en Atlanta durante la previa del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo.

Con el rugby como escenario, el partido tuvo un fuerte clima futbolero. La camiseta inspirada en México '86, el recuerdo permanente de Maradona y el reciente triunfo del equipo de Lionel Scaloni sobre los ingleses convirtieron la previa en un nuevo capítulo de una rivalidad que trasciende disciplinas y generaciones.