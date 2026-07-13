Con una tumbera, un menor apuntó a dos policías: “Los voy a matar”

Una gresca entre varias personas en el barrio La Estación terminó con un episodio de máxima tensión cuando un adolescente de 17 años decidió intervenir de forma violenta. El hecho se produjo cerca de las 19:00 en la manzana 10 del complejo habitacional de Rawson, donde los agentes del Comando Radioeléctrico Sur intentaban controlar un enfrentamiento en la vía pública.

En el momento en que la policía procedía a detener a uno de los involucrados en la pelea, el joven salió de una vivienda con una tumbera en sus manos. Según los reportes de las fuentes policiales, el arma estaba fabricada con dos caños de gas soldados. El chico comenzó a apuntar tanto a los uniformados como a los vecinos que estaban en el lugar mientras gritaba "¡Los voy a matar, dejen a mi papá!".

Al notar que los efectivos avanzaban para reducirlo, el menor intentó regresar a su domicilio para escapar, pero fue atrapado a los pocos metros. Durante la detención el joven opuso resistencia, lo que obligó a los agentes a inmovilizarlo para garantizar la seguridad de los presentes. Tras la inspección del arma casera secuestrada, se constató que no contenía cartuchos ni proyectiles en su interior.

Por disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, el implicado fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación. Allí quedó a disposición de la Justicia bajo una causa caratulada como amenazas agravadas por el uso de arma, mientras continúa la investigación del caso ocurrido este lunes 13 de julio.