El combinado dirigido por Lionel Scaloni se medirá contra Austria este lunes a las 14 por la pantalla de TyC Sports, en el marco de la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026. Después de comenzar el torneo con una goleada por 3-0 frente a Argelia, el equipo albiceleste se posicionó de gran manera de cara a la clasificación y cuenta con chances matemáticas de sellar el liderazgo de su zona en esta misma jornada si se producen determinados resultados en el otro partido del grupo.

La combinación que le daría el primer puesto de forma anticipada al elenco de Scaloni requiere inicialmente una victoria propia ante el rival europeo en este segundo compromiso. Además, el seleccionado argentino necesita que Jordania no le gane a Argelia en su respectivo encuentro. De concretarse ambos marcadores, Argentina alcanzará las seis unidades con un solo partido por disputar, volviéndose numéricamente inalcanzable para el resto de los integrantes de la zona.

Esta resolución prematura se explica a través del nuevo sistema de clasificación, el cual emula los criterios de la competencia olímpica, modificando el orden de prioridades ante la paridad. Bajo esta reglamentación, el mecanismo inicial para romper un empate en puntos entre dos seleccionados es el resultado del enfrentamiento directo entre sí, desplazando a la diferencia de gol al segundo escalón de importancia.

Por este motivo, un triunfo argentino ante Austria dejará al equipo nacional con ventaja en los criterios de desempate frente a los europeos, sin importar lo que ocurra en el cierre de la fase de grupos ante Jordania. El mismo panorama aplica con respecto a Argelia, ya que la victoria por 3-0 de la primera fecha le otorga la prioridad a los campeones del mundo frente a los africanos en caso de que estos terminen igualados en la cima de la tabla con seis unidades. Cabe destacar que, por detrás del resultado entre sí, los siguientes factores de desempate contemplan la diferencia de goles, los goles a favor, el Juego Limpio y la posición en el Ranking Mundial.

En la tabla de posiciones actual del grupo J, Argentina se ubica en lo más alto con tres puntos y una diferencia de más tres goles, seguida por Austria que también ostenta tres unidades pero con más dos en su diferencia goleadora. En el fondo de la zona cierran Jordania y Argelia con cero puntos cada uno tras completarse la fecha inicial.

Si la Selección Argentina logra certificar el acceso a los 16avos de final como líder del grupo J, el cronograma estipula que disputará su llave de eliminación directa el próximo viernes 3 de julio a las 19. Su rival en esa instancia será el conjunto que finalice en el segundo lugar del grupo H, un cuadrante que comenzó con paridad absoluta luego de que Cabo Verde igualara 0-0 ante España y de que Uruguay empatara contra Arabia Saudita.