Con variada presencia argentina, destacan en el Vaticano la "importancia" del diálogo interreligioso

Más de 60 referentes judíos, cristianos y musulmanes de Argentina y el mundo destacaron hoy en el Vaticano que las "diferentes religiones están llamadas a defender y promover la paz", en un encuentro convocado por el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI) que lideran el sheik Omar Abboud, el rabino Daniel Goldman y el presbítero Guillermo Marcó.



Abboud, Goldman y Marcó encabezaron una delegación de referentes argentinos que fue parte del encuentro "Reflexiones a partir de la Declaración sobre Fraternidad Humana para la paz mundial y la convivencia común, firmada por el Santo Padre y el Gran Imán de Al-Azhar el 4 de febrero en Abu Dhabi", co-organizado por el IDI y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (PCDI) del Vaticano.



El secretario de Estado del Vaticano, el "número dos" del papa Francisco, Pietro Parolin, destacó "la importancia de que los líderes religiosos puedan promover la coexistencia pacífica en base al diálogo y la comprensión mutua".



"Las religiones no incitan nunca a la guerra ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Es necesario unir todas las fuerzas en función de una convicencia pacífica dentro de nuestras sociedades donde habitan personas de diferentes culturas y religiones", agregó Parolin, parafraseando al documento firmado en Abu Dabi en febrero pasado.



El cardenal español Miguel Ángel Ayuso, presidente del PCDI, destacó durante la reunión que "el compromiso de la Iglesia Católica con el diálogo interreligioso forma parte de su misión originaria".



"En el mundo de hoy las personas de diferentes religiones están llamadas a defender y promover la paz, la Justicia, la dignidad humana y la protección del medio ambiente", añadió el purpurado y aclaró que "la firma del documento fue un hito en el camino del diálogo interreligioso".



A su vez, el secretario de Culto argentino, Alfredo Abriani, destacó que el documento "resalta la importancia del rol de las religiones en la paz mundial" y hace "un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que repudien la violencia y el extremismo, sean creyentes o no".



En tanto, Goldman planteó que "lo fraterno surge del génesis" y tras un recorrido por la Biblia, aseguró que "el hombre de fe es de fe si ama al otro y lo sostiene".



Según Abboud, "este documento es tan fundacional como la carta de Naciones Unidas", y resaltó que incluya temas como "el medio ambiente, la pobreza y los migrantes, temas para los que a veces no existe voluntad política para darse cuenta de que estos males del mundo moderno atentan contra cualquier visión humanista que se quiera plantear".



Para Marcó, "en Argentina, el diálogo interreligioso ha sido una política de Estado y siempre ha habido apoyo a esto, que se considera más allá de las diferencias partidarias. Tenemos un Papa argentino que ha llevado el tema del Diálogo Interreligioso a todo el mundo", planteó.



"El documento pide diálogo a todos, pero sobre todo a los líderes del mundo que son los que toman decisiones", agregó Marcó, quien junto al resto de los participantes mantendrá el lunes una audiencia privada con el papa Francisco.



Estuvieron presentes el titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Adalberto Rodríguez Giavarini; el referente de la comunidad católica italiana San Egidio, Gianni La Bella; el embajador ante Italia, Tomás Ferrari; el ex ministro de Economía bonaerense Rafael Perelmiter; los directores del IDI Martín Maslo, Raúl Fernández y Carlos Giralt y el presidente del Centro Islámico, Aníbal Bakir.