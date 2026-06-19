La Selección Argentina continúa con su preparación en Kansas de cara al compromiso del próximo lunes frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. A tres días del encuentro, Lionel Scaloni comenzó a delinear el equipo y ya aparecen algunas modificaciones respecto al once que debutó con victoria ante Argelia.

La principal novedad de la jornada fue la recuperación de Gonzalo Montiel. Luego de trabajar de manera diferenciada por una contractura en el isquiotibial derecho, el lateral volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel y dejó atrás las dudas sobre su estado físico.

Sin embargo, pese a su evolución favorable, todo indica que Nahuel Molina recuperaría la titularidad. El defensor del Atlético de Madrid ya superó las molestias físicas que arrastraba antes del inicio de la Copa del Mundo y mostró una buena respuesta durante los minutos que disputó frente a Argelia.

La posible presencia de Molina no responde a un bajo rendimiento de Montiel, sino al regreso del futbolista que habitualmente ocupa ese sector en el esquema de Scaloni. Además, la necesidad de administrar cargas físicas en un torneo tan exigente también juega su papel en la toma de decisiones.

Otra de las buenas noticias para el cuerpo técnico pasa por Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo trabajó nuevamente junto al grupo y crecen las posibilidades de que integre el banco de suplentes ante Austria. Aunque todavía no está para ser titular, podría sumar minutos si el partido lo permite.

Las dudas aparecen principalmente en la zona ofensiva. Lautaro Martínez fue titular en el estreno, pero Julián Álvarez ingresó en el complemento y dejó una imagen positiva. La recuperación total de la inflamación que sufría en el tobillo izquierdo le permitió volver a competir en igualdad de condiciones por un lugar entre los once.

La decisión todavía no está tomada y dependerá de los ensayos tácticos que el cuerpo técnico realice durante los próximos entrenamientos. Julián es uno de los futbolistas de mayor confianza para Scaloni y su presencia desde el arranque aparece como una posibilidad concreta.

También permanece bajo análisis la continuidad de Thiago Almada. El ex Vélez no logró destacarse en el debut y Nicolás González surge como una alternativa para ocupar ese sector del ataque. No obstante, el entrenador suele mantener la confianza en sus jugadores y todavía no hay definiciones.

Con la mayoría del plantel disponible y varios futbolistas recuperados, Argentina se prepara para un encuentro que podría acercarlo a la clasificación a los 16avos de final. Scaloni, una vez más, busca el equilibrio entre sostener la base del equipo y realizar los ajustes necesarios según las características del rival.

Probable formación de Argentina ante Austria

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.