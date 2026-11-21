La segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 tuvo un cambio de escenario obligado por las condiciones climáticas, pero eso no impidió que el público comenzara a llegar al Velódromo Vicente Chancay. En medio del alerta meteorológica por fuertes vientos que afecta a San Juan, los asistentes empezaron a ingresar al predio para disfrutar de los espectáculos que se mantienen en la programación de este sábado 21 de noviembre.

La postal de esta noche es diferente a la prevista inicialmente. La feria, los patios gastronómicos y las presentaciones de artistas locales fueron suspendidos como medida preventiva ante las condiciones del tiempo. Sin embargo, la actividad en los escenarios principales continúa y los espectáculos anunciados no sufrieron modificaciones.

Con la apertura de puertas prevista para las 20, el ingreso al Velódromo comenzó a recibir a los espectadores que se acercaron para presenciar el show programado para esta segunda jornada. El espectáculo tiene previsto comenzar a las 21 en el espacio deportivo ubicado en la Ciudad Deportiva de Pocito.

La decisión de suspender parte de la Fiesta llegó durante la tarde, luego de que se emitiera una alerta meteorológica por fuertes vientos. El fenómeno obligó a modificar la organización de la jornada y dejar sin actividad al sector ferial, donde estaban previstos los recorridos por los stands, las propuestas gastronómicas y los espectáculos de músicos sanjuaninos.

De esta manera, quienes se acerquen este sábado al predio no podrán recorrer la feria ni disfrutar de los patios de comidas. La medida, sin embargo, no alcanza a los recitales centrales que se desarrollarán en el Estadio San Juan del Bicentenario.

En ese escenario, las puertas también abren a las 20. La grilla musical contempla la presentación de Andrés Calamaro a las 23, mientras que Diego Torres tiene previsto subir al escenario a la 1 de la madrugada. Entre ambos espectáculos se realizará la elección de la Emprendedora del Sol, programada para las 00:15.

Por otra parte, las actividades de la feria que quedaron suspendidas fueron reprogramadas para el lunes 23 de noviembre, desde las 19, con entrada gratuita. Las zonas de estacionamiento y las paradas de RedTulum se mantienen sin modificaciones.

Así, el viento modificó buena parte de la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol, aunque los espectáculos principales siguen adelante. Mientras el sector ferial permanece sin actividad, el público comenzó a concentrarse en los espacios donde se desarrollarán los shows de esta jornada.