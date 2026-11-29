Un operativo aéreo se desarrolla en el Parque Provincial Ischigualasto para retirar los restos del helicóptero que protagonizó el trágico accidente ocurrido el pasado 29 de julio en Valle Fértil. Las tareas incluyen el traslado de las piezas desde el lugar del impacto hasta la base del parque, en un procedimiento que llamó la atención de los turistas que visitaban el lugar.

El despliegue cuenta con la participación de aproximadamente 12 especialistas, que trabajan en una zona de difícil acceso ubicada a unos 50 kilómetros del circuito turístico tradicional. Los restos son reunidos y colocados en contenedores para luego ser enganchados a las aeronaves que realizan el traslado.

Cómo trasladan los restos de la aeronave

Una vez que las piezas llegan a la base de Ischigualasto, son cargadas en un camión semirremolque para continuar el recorrido por tierra. El destino final será una dependencia de Gendarmería Nacional, donde permanecerán bajo resguardo judicial por disposición del fiscal federal Francisco Maldonado.

En el procedimiento participan pilotos y aeronaves de la empresa propietaria del helicóptero, efectivos de la Policía de San Juan y personal de Bomberos. La recuperación del material se realiza bajo protocolos para preservar los elementos que podrían ser relevantes para los peritajes técnicos de la investigación.

El accidente que dejó siete víctimas fatales

El siniestro ocurrió el 29 de julio de 2026, cuando un helicóptero Bell 412EP, matrícula LV-KGR, afectado al Plan Nacional de Manejo del Fuego, cayó en el Parque Provincial Ischigualasto. La aeronave había despegado del Aeroclub San Juan, en Pocito, con destino a San Agustín de Valle Fértil.

Como consecuencia del accidente murieron sus siete ocupantes: el piloto Matías Valenzuela, el director de Protección Civil Carlos Heredia, el subjefe de la Policía Germán Videla, el jefe de Bomberos Rubén Castro y el segundo jefe de Bomberos Jorge Carbajal. También fallecieron los integrantes de la Agrupación Forestal Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Con el retiro de los restos, las autoridades avanzan en la recuperación del material que permanecía en el lugar del impacto. Las piezas quedarán a disposición de la Justicia Federal para las actuaciones correspondientes.