Concurso de Ascenso Docente en San Juan: cómo inscribirse y qué presentar

El Ministerio de Educación de San Juan presentó y detalló cómo será la inscripción al Concurso de Ascenso Docente 2026-2027, destinado a cubrir cargos de dirección, vicedirección y supervisión escolar en distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial. El procedimiento tendrá dos etapas obligatorias y quienes no completen la primera no podrán avanzar en el proceso.

Durante una conferencia de prensa, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, explicó que la preinscripción se habilitará a través del portal oficial del Ministerio de Educación y estará disponible del 5 al 11 de noviembre. En esa instancia, los interesados deberán registrarse y obtener un turno para presentar posteriormente la documentación de manera presencial.

“Si el docente no pasó por esta instancia, no podrá seguir con las siguientes”, advirtió la funcionaria al remarcar que la preinscripción será obligatoria y excluyente.

La convocatoria está dirigida a docentes que aspiren a cargos de Supervisión General, Supervisión Escolar y Supervisión de Especialidades, además de puestos de directores y vicedirectores de Educación Inicial, Primaria, Especial, Primaria de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y de la Biblioteca del Magisterio.

Cuándo y dónde completar la inscripción presencial

La segunda etapa se desarrollará entre el 10 y el 27 de noviembre y estará a cargo de la Junta de Clasificación Docente Rama Inicial, Primaria, Especial y Adultos.

Los aspirantes deberán concurrir en la fecha y el horario asignados durante la preinscripción, con el turno impreso y toda la documentación solicitada. La inscripción se realizará en el centro tecnológico ubicado en la intersección de las calles Alberdi y Las Heras, frente al cementerio, y no en la sede habitual de la Junta.

Desde Educación recomendaron preparar los documentos con anticipación para evitar inconvenientes durante el trámite.

Qué documentación hay que presentar

Para completar la inscripción presencial, los docentes deberán reunir los siguientes documentos:

DNI: original y fotocopia legalizada, según lo informado por Educación.

Declaración jurada de cargos y actividades: deberá incluir los cargos y actividades correspondientes a instituciones de gestión estatal y privada, estar completa y llevar la firma con tinta azul.

Formulario de inscripción: deberá presentarse impreso. Se obtiene durante el procedimiento iniciado con la preinscripción y el turno asignado.

La documentación exigida será obligatoria. Las condiciones específicas para cada cargo deberán consultarse en la resolución oficial de la convocatoria, cuya publicación en el Boletín Oficial fue anunciada por las autoridades.

Qué pasa después de la inscripción

Una vez finalizada la recepción de documentación, se habilitará una instancia para presentar impugnaciones por errores de tipeo, problemas materiales o inscripciones rechazadas por incumplimiento de requisitos.

La publicación de la nómina provisoria de participantes habilitados para continuar está prevista para los días 17 y 18 de diciembre.

El concurso continuará con instancias de oposición, formación teórica y práctica, elaboración de un trabajo integrador y valoración de antecedentes y méritos. La capacitación comenzará a mediados de febrero de 2027 y se dictará de manera virtual y asincrónica, para que los docentes puedan cursarla mientras continúan con sus tareas habituales.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, señaló que la convocatoria busca fortalecer la conducción escolar y retomar los concursos de ascenso después de más de diez años sin llamados de este tipo en la provincia.

Las fechas anunciadas corresponden a las primeras etapas del proceso. Los aspirantes deberán consultar las publicaciones oficiales del Ministerio de Educación para conocer los requisitos definitivos y cualquier actualización del cronograma.