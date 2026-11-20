La convocatoria del Ministerio de Educación generó un promedio de 875 anotaciones diarias durante las cuatro jornadas de preinscripción virtual. El proceso busca cubrir cargos de dirección y supervisión en distintos niveles y modalidades. La cifra refleja el interés por acceder a puestos jerárquicos y recuperar una instancia de crecimiento profesional que estuvo interrumpida durante una década.

El Concurso de Ascenso Docente 2026-2027 de San Juan registró una importante respuesta por parte del sector educativo: 3.500 docentes realizaron la preinscripción virtual durante las cuatro jornadas habilitadas por el Ministerio de Educación. El número representa un promedio de 875 anotaciones por día y marca el interés que despertó una convocatoria que volvió a abrirse en la provincia después de diez años sin concursos de estas características.

La cantidad de postulantes fue confirmada luego del cierre de la primera etapa del procedimiento, que se desarrolló durante noviembre a través de la plataforma digital de Educación. Sin embargo, desde el Ministerio aclararon que los 3.500 registros todavía no representan la cantidad definitiva de participantes, ya que los aspirantes deben completar la inscripción presencial y acreditar que reúnen todas las condiciones establecidas en la normativa.

La convocatoria había sido presentada oficialmente el 28 de octubre por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto con la secretaria de Educación, Mariela Lueje. El anuncio significó la recuperación de un mecanismo de promoción dentro de la carrera docente que llevaba una década sin implementarse en San Juan.

La decisión de reactivar los concursos respondió a la necesidad de habilitar nuevamente una vía formal para que los educadores puedan acceder a cargos de mayor responsabilidad dentro del sistema educativo. Durante esos años sin convocatorias, los docentes no contaron con una instancia de estas características para concursar por puestos de conducción y supervisión.

La iniciativa también apunta a renovar los equipos directivos y fortalecer las capacidades de gestión de las instituciones educativas. Desde Educación plantearon que las escuelas actuales requieren responsables con herramientas para ejercer el liderazgo pedagógico, acompañar las trayectorias escolares, coordinar equipos de trabajo y responder a las demandas de las comunidades educativas.

Qué cargos comprende el concurso y cómo continúa el proceso

El llamado contempla cargos de Supervisión General, Supervisión Escolar y Supervisión de Especialidades. También incluye puestos de directores y vicedirectores de los niveles Inicial, Primario y Especial, además de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y la Biblioteca del Magisterio.

El procedimiento quedó establecido mediante la Resolución Ministerial 21089-ME-2026 y contempla distintas instancias obligatorias. Después de la preinscripción digital, los aspirantes deben presentar la documentación correspondiente ante la Junta de Clasificación Docente. Esta etapa permite verificar los antecedentes y las condiciones exigidas para participar.

La nómina provisoria de docentes habilitados está prevista para los días 17 y 18 de diciembre. Recién entonces se podrá conocer cuántos de los 3.500 preinscriptos lograron completar los requisitos y continúan formalmente en el concurso.

Otra de las particularidades de esta convocatoria es que incorpora un trayecto de formación específico para quienes aspiran a ocupar funciones directivas o de supervisión. La capacitación comenzará en febrero de 2027 y se desarrollará bajo una modalidad virtual y asincrónica, con el propósito de que los participantes puedan compatibilizarla con sus responsabilidades laborales.

El programa estará organizado en cuatro módulos vinculados con el entorno virtual, la gestión escolar y el acompañamiento pedagógico, los marcos normativos y el rol de directores y supervisores desde los enfoques actuales. Posteriormente, los concursantes deberán atravesar una instancia de oposición que incluirá evaluaciones, una residencia práctica en terreno y la elaboración y defensa de un trabajo integrador final. El proceso también contempla la valoración de antecedentes y méritos.

De esta manera, los 3.500 registros iniciales constituyen el primer indicador de la respuesta que tuvo una convocatoria esperada durante años por el sector docente. Más allá de la cantidad de aspirantes, la reapertura del concurso representa la recuperación de una instancia institucional de ascenso, formación y evaluación para acceder a responsabilidades de conducción dentro de las escuelas sanjuaninas.