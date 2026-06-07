El Gobierno de San Juan anunció este domingo los resultados del Concurso Obras de Periodistas Sanjuaninos correspondiente al período 2025, una iniciativa que cada año reconoce la labor profesional de trabajadores de prensa de toda la provincia. La premiación se enmarca en las actividades por el Día del Periodista y busca destacar la calidad, el compromiso y el aporte social de las producciones periodísticas locales.

La convocatoria reunió trabajos publicados durante 2025 en distintos formatos y plataformas. El certamen, organizado por la Subsecretaría de Información Pública, contempla categorías vinculadas a prensa escrita, medios digitales, radio, televisión, fotografía, infografía y camarografía, entre otras especialidades del ejercicio periodístico.

Según informó el Gobierno provincial, el jurado concluyó la evaluación de los trabajos el 7 de junio, luego de un proceso de análisis que incluyó producciones de periodistas de distintos medios de comunicación de San Juan. La selección de los ganadores se realizó de manera presencial y atendiendo a criterios de calidad periodística, originalidad, impacto social y aporte informativo.

La entrega de reconocimientos forma parte de una tradición que se mantiene desde hace décadas en la provincia y que tiene como objetivo poner en valor el trabajo cotidiano de quienes ejercen el periodismo en diferentes soportes y especialidades. En ediciones anteriores participaron cientos de trabajos y decenas de periodistas fueron distinguidos por sus producciones.

La publicación oficial difundió el listado completo de ganadores en cada una de las categorías concursadas, resaltando la diversidad temática y profesional de las obras seleccionadas. Los trabajos premiados abarcan investigaciones, coberturas especiales, producciones audiovisuales, piezas radiales, informes digitales y registros fotográficos que reflejan la realidad sanjuanina desde múltiples perspectivas.

La ceremonia de premiación coincidió con la conmemoración del Día del Periodista, fecha que recuerda la aparición de la Gazeta de Buenos Ayres en 1810 y que cada año sirve para reconocer el rol de los medios de comunicación y los trabajadores de prensa en la construcción de una sociedad informada.