El Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026 comenzó a evaluarse por primera vez en la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia. Las pruebas de Dactilografía y Ortografía se desarrollan este miércoles 14 y jueves 15 de octubre, con el objetivo de facilitar la participación de quienes residen en esa zona de la provincia.

La ministra de la Corte de Justicia y coordinadora de la Escuela Judicial, Adriana García Nieto, destacó la decisión de llevar las evaluaciones al norte sanjuanino y señaló que busca brindar más oportunidades a los aspirantes sin que deban trasladarse a otras localidades para rendir.

“Es una jornada histórica para el Poder Judicial de San Juan”, afirmó García Nieto durante la actividad en la ciudad de San José de Jáchal. También resaltó el trabajo organizativo necesario para concretar las pruebas fuera de la sede habitual.

Cómo se toman las pruebas de ingreso

Para simplificar la participación, el cronograma establece que los aspirantes deben rendir primero Dactilografía. Quienes aprueben esa instancia pasan inmediatamente después a la evaluación de Ortografía.

La modalidad también se aplica a las personas con discapacidad inscriptas para la Segunda Circunscripción Judicial que hayan acreditado oportunamente el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Dónde se realizan los exámenes

Las evaluaciones tienen lugar en el Salón Cultural Dalmira Rivas de Suizer, ubicado en Juan de Echegaray 511, en la ciudad de San José de Jáchal, al costado sur del Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal.

Las personas inscriptas deben presentarse 15 minutos antes del horario asignado y llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El Poder Judicial también puso a disposición los cronogramas correspondientes a las personas inscriptas para la Segunda Circunscripción Judicial y a quienes participan bajo la modalidad destinada a personas con discapacidad.

La iniciativa busca acercar el proceso de selección a los habitantes de Jáchal e Iglesia y ampliar las posibilidades de participación en el concurso de ingreso al Poder Judicial sanjuanino.