Las escuelas secundarias públicas y privadas de todo el país ya pueden participar de #DesafíoEscuelas, un concurso nacional que busca promover la educación financiera entre adolescentes y que premiará a las instituciones que alcancen los mejores resultados con notebooks para sus aulas.

La iniciativa es impulsada por Galicia y Eidos Global y propone involucrar no solo a estudiantes, sino también a docentes, familias y personal de los establecimientos educativos. El objetivo es incorporar conocimientos que permitan administrar mejor el dinero y comprender los riesgos asociados al uso de las nuevas herramientas financieras.

La competencia utiliza la plataforma gratuita Finanzas a Mano, que cuenta con módulos interactivos sobre planificación de presupuestos, ahorro, inversión, prevención de fraudes digitales e inclusión financiera. Los contenidos pueden realizarse de manera asincrónica y quienes completen el recorrido reciben una certificación respaldada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La propuesta también incorpora un tutor basado en Inteligencia Artificial denominado Lucca Mikash, diseñado para acompañar a los jóvenes durante el proceso de aprendizaje.

Cómo participar y cuáles son los premios

La convocatoria permanecerá abierta durante el segundo cuatrimestre y está destinada a colegios secundarios autorizados de cualquier punto de la Argentina. La inscripción de cada establecimiento puede ser realizada por directivos, docentes o tutores.

Los interesados pueden anotarse a través del sitio oficial de #DesafíoEscuelas o enviar una solicitud al correo electrónico . Una vez validada la inscripción, cada institución recibe un enlace de seguimiento, acceso a un aula digital y materiales para difundir la propuesta entre su comunidad.

La competencia utiliza un sistema de puntuación que tiene en cuenta la participación en relación con la matrícula total de cada establecimiento. De esta manera, se busca que escuelas rurales y urbanas puedan competir en igualdad de condiciones, independientemente de la cantidad de alumnos que tengan.

Al finalizar el cuatrimestre, las dos instituciones que obtengan el mayor puntaje recibirán 10 notebooks cada una para sus aulas de tecnología educativa. La premiación está prevista para diciembre de 2026.

La plataforma Finanzas a Mano ya superó los 20.000 estudiantes inscriptos en el país y cuenta con más de 6.000 egresados en diferentes provincias.