Condenan a 15 años de prisión al joven que intentó asesinar a su novia prendiéndola fuego en Quilmes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un joven de 24 años fue condenado hoy a 15 años de prisión por haber intentado asesinar a su ex novia en enero de 2017 al prenderla fuego en su casa de la localidad bonaerense de Quilmes y provocarle quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo, informaron hoy fuentes judiciales.



Se trata de Ezequiel Farina, quien fue condenado de forma unánime por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de ese distrito por el delito de "tentativa de homicidio agravado por violencia de género y por el propósito de causar sufrimiento a la víctima" en perjuicio de Gina Certoma (22).



La condena fue dada a conocer durante la tercera audiencia del juicio, realizada en la sede judicial ubicada en Leandro N. Alem 419, y Farina no estuvo presente durante la lectura de la sentencia.



Según los voceros, el fallo coincidió con lo que había solicitado la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena en la etapa de alegatos, mientras que en esa misma jornada la defensa del joven había pedido 7 años de prisión.



En esa audiencia, el ahora condenado había declarado y pedido "perdón" a la víctima por el maltrato que ejerció sobre ella durante la relación, pero Certoma no lo escuchó porque prefirió no estar presente en ese momento.



Farina reconoció haber tenido una "actitud machista" y dijo que el día del hecho si bien le tiró alcohol no la quiso "matar", a pesar de lo cual no supo explicar "cómo se prendió fuego".



La joven, quien sufrió quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo tras el episodio, declaró el día anterior como testigo en el inicio del debate oral por el supuesto intento de femicidio.



Ante el TOC 5, señaló a Farina como la persona que la roció con alcohol y la prendió fuego luego de decirle que la iba a "matar" y aseguró que el acusado ejerció "violencia de género" durante la relación y en varias oportunidades dijo que la iba a asesinar.



El hecho se registró el 2 de enero de 2017, cuando agentes de la comisaría 9na. de Parque Calchaquí y personal de Bomberos de Quilmes fueron alertados de un incendio en una vivienda ubicada en la calle 342 al 3300, entre 382 y 383.



Al llegar al lugar y extinguir el fuego, el personal encontró a la joven y a su ex novio, ambos heridos por las quemaduras, por lo que fueron trasladados al hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, donde ella fue intubada para mejorar su función respiratoria, mientras que él fue atendido por quemaduras en sus manos.



Farina fue aprehendido tras establecerse mediante testigos que poco antes de iniciarse el fuego mantuvo una discusión con la víctima, y que días antes la había golpeado.



El acusado se negó a declarar ante la fiscal Ximena Santoro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Quilmes, quien en ese momento pidió la conversión de la aprehensión del joven en detención, la cual fue concedida por el juez de Garantías Marcelo Goldberg.



Gina fue luego trasladada al Centro de Excelencia para la Atención de Quemaduras (CEPAQ) del hospital Alemán, donde los médicos diagnosticaron que tenía lesiones "en cara, en manos, en miembros superiores completos, inferiores, abdomen y espalda", y que el 20% de ellas "fueron profundas y las restantes fueron intermedias".