Condenan a penas de entre 6 y 7 años de cárcel a tres policías por un secuestro extorsivo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tres ex policías fueron condenados hoy en un juicio oral a penas de hasta siete años de prisión por el secuestro extorsivo de un comerciante de la comunidad gitana en junio del 2016 en el barrio porteño de Caballito, por quien se pagó un rescate de 17 mil dólares, informaron fuentes judiciales.



El Tribunal Oral Federal 1 condenó al ex oficial inspector de la Policía Federal Gonzalo González a la pena de siete años de cárcel, acusado del delito de "secuestro extorsivo y robo con armas" en perjuicio de Gustavo Abraham Mateo, mientras que aplicó la pena de seis años de prisión por el mismo delito para los ex cabos primeros Antonio Ezequiel Vecchio y Carlos Arnaldo Molas.



Además, los jueces Adrián Grunberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico absolvieron y ordenaron la inmediata libertad de la esposa del hombre secuestrado, quien había llegado detenida al juicio oral acusada de haber simulado su propio secuestro extorsivo.



En su alegato, el fiscal del juicio Diego Velasco había reclamado penas para todos y, en el caso de los policías, por el doble de lo que finalmente fueron condenados, mientras que los abogados defensores, entre ellos el ex comisario Juan José Ribelli (por varios años implicado en la causa por el atentado a la AMIA), la absolución de los acusados.



El hecho por el que fueron condenados ocurrió en los primeros minutos del 26 de junio de 2016 cuando Mateo, quien volvía con su camioneta junto a una hija y un familiar tras realizar un trámite en Ezeiza, fue interceptado al llegar a su vivienda, en Directorio al 1.200, en el barrio Caballito.



En ese momento, uno de los policías apoyó una escopeta sobre el parabrisas de la camioneta y lo obligó a subir a otro vehículo, un Corsa, donde se lo llevaron cautivo.



Según se determinó en la investigación, los delincuentes comenzaron a realizar llamadas extorsivas a la familia del comerciante y una hora después la pareja de Mateo se dirigió a la esquina de Gregorio de Laferrere y Puán con 17.000 dólares como rescate.



Cuando llegaron los secuestradores, subieron a la mujer también al vehículo y se la llevaron cautiva.



A Mateo lo soltaron en una estación de servicio en avenida Directorio y Emilio Mitre, pero como los secuestradores pretendían más dinero, 50.000 dólares según trascendió, retuvieron a S., quien luego fue liberada sin que se pagara otro rescate.



Con el avance de la investigación, en la que intervino el fiscal federal Carlos Rívolo, se dispuso la detención como sospechosos del oficial González y los suboficiales Vecchio y Molas en diciembre del 2016.



Además, se dispuso un allanamiento en la comisaría 12a en la cual prestaban servicio los policías detenidos y se tomó declaración testimonial de todos los efectivos que allí trabajaban.



En el marco de la investigación también se detuvo a la esposa del comerciante, también de la comunidad gitana, ante la sospecha de que había simulado su propio secuestro.