Condenan a un hombre a 18 años de prisión por secuestrar, torturar y violar a su ex pareja en Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre fue condenado hoy a 18 años de prisión por haber secuestrado, torturado y abusado sexualmente de su ex pareja en enero de 2018 en la ciudad jujeña de Monterrico, informaron fuentes judiciales.



La sentencia del Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy, encabezado por el juez Ernesto Kamada, recayó sobre Pablo Jesús Catari, a quien se lo condenó a dicha pena por considerarlo culpable de los delitos de “tortura, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual en concurso real”.



La decisión fue adoptada por el Tribunal de manera unánime, luego de analizar las declaraciones ventiladas en el debate oral y por las pruebas halladas en el lugar donde Catari mantuvo cautiva a su ex pareja.



“Este es un fallo ejemplar”, señaló el fiscal de la investigación Diego Cussel sobre la condena al acusado, al indicar que el Ministerio Público Fiscal “pudo demostrar acabadamente cuáles fueron los hechos que determinaron las torturas sufridas por la víctima”.



Cussel afirmó que “todo se acreditó con informes médicos, donde se detallaron una a una las lesiones que tenía la víctima, sobre todo las marcas de ataduras en muñecas y pies”, y añadió que en el allanamiento “se secuestró el cordón atado a la cama, un encendedor, un punzón, un martillo, y todos esos elementos sirvieron para acreditar los dichos de la víctima”.



La fiscalía “llegó a juicio, desarrolló los alegatos, sostuvo la acusación y demostró acabadamente uno por uno los hechos de tortura que le provocó a la víctima, como que también que fue privada de su libertad y abusada sexualmente”, reiteró, finalmente.



Los hechos comenzaron el 30 de enero de 2018, cuando el condenado encontró a su ex pareja -cuya identidad se preserva- en la calle y a la fuerza la subió a un automóvil, en la zona de un canal de riego de la ciudad de Monterrico, ubicada a unos 38 kilómetros de la capital jujeña.



Según la investigación, el hombre la llevó al lugar donde residía, la encerró en una habitación y comenzó a torturarla, causándole serias lesiones de gravedad por propinarle golpes de puño y con un martillo.



La víctima fue torturada desde ese día hasta el 6 de febrero y sufrió quemaduras y heridas con un punzón.



Además, Catari le rapó el pelo y la abusó sexualmente en repetidas ocasiones, mientras que la mujer estuvo atada de manos y pies con cordones a una cama.



Luego de una semana de sometimiento, la víctima logró escapar del lugar y posteriormente denunciar ante la Policía y la Justicia los hechos sucedidos.