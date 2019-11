Condenan a un joven a 14 años de prisión por el asesinato de un vecino de Merlo

Un joven fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio de un hombre al que baleó en el abdomen para robarle cuando acompañaba a su mujer a la parada de colectivos para que fuera a su trabajo en el partido bonaerense de Merlo, informaron hoy fuentes judiciales.



La condena fue dictada por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Morón, a cargo de los jueces Juan Carlos Oboldi, Claudio Chaminade y Carlos Torti, y recayó en Juan David Maximiliano González (19), quien fue hallado culpable del homicidio de Eduardo Gutiérrez (51).



En su alegato, el fiscal de Instrucción y Juicios 1 de Morón, Javier Baños, había pedido 15 años de cárcel para González, al considerar que "no le importó la vida de la víctima" al efectuar un disparo desde muy corta distancia al ver que era superado en un forcejeo.



"Tiró a matar para llevarse un teléfono celular y una billetera, cosa que no ocurrió", expresó el fiscal al recrear el hecho ocurrido en el barrio Magdalena, de Libertad, partido de Merlo, en febrero de 2018.



En tanto, la defensa del acusado consideró insuficientes las pruebas y solicitó su absolución.



La lectura del veredicto se realizó ayer a la tarde en los triibunales de Morón, situados en Almirante Brown y Colón, adonde asistieron tanto los familiares de la víctima como del condenado.



Antes de conocer la resolución judicial, González dijo ante el tribunal que su "intención solo era robar y no matar".



Gutiérrez fue asesinado la madrugada del 17 de febrero del año pasado cuando acompañaba a su mujer a una parada de colectivos situada en las calles San Domingo y Rivarola.



En esas circunstancias se les acercó un ladrón en bicicleta e intentó robarles, por lo que el hombre se resistió y forcejeó con él.



Gutiérrez recibió un balazo a la altura de abdomen y murió en el acto.



Las cámaras de seguridad del municipio de Merlo registraron el momento en el que el asesino escapó en la misma bicicleta en la que llegó.



Luego le regaló la bicicleta a un adolescente al que conocía, quien le le contó a su padre, y ambos entregaron el rodado en la comisaría cuarta de Merlo.



Luego de varios testimonios y a raíz de una pesquisa realizada por efectivos de la DDI de Morón, González fue detenido cuando caminaba sin rumbo en la zona céntrica de Merlo.