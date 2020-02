Condenan por narcotráfico a la hija del ex intendente de Itatí y su marido

Un tribunal de Buenos Aires homologó hoy el juicio abreviado y una condena a cuatro años de prisión para la hija del ex intendente de la localidad correntina de Itatí y su marido por contrabandear marihuana desde esa zona de la frontera argentina con Paraguay, informaron fuentes judiciales.



La medida del Tribunal en lo Criminal Federal (TOF) 3 de Buenos Aires recayó sobre Mariela Terán (30) y Ricardo Walter Piris (40), acusados de llevar a cabo una maniobra para traficar 188 kilos de marihuana el 25 de octubre de 2014 en un automóvil propiedad de la mujer y que volcó en la ruta nacional 12, a la altura de la localidad correntina de Itatí, donde ejercía como intendente Roger Terán (60), padre de ella.



La homologación del juicio abreviado fue firmado hoy por el juez del TOF 3 Javier Feliciano Ríos y representa la ratificación del acuerdo al que llegaron el fiscal Juan Patricio García Elorrio y el abogado defensor Jorge Adrián Barboza.



La mujer cumple prisión domiciliaria en su casa de Itatí por estar al cuidado de sus hijos, mientras que Piris permanece alojado en la Unidad Penitenciaria Federal 7 de Resistencia, Chaco.



En la resolución del juez Ríos, a la que accedió Télam, se marca también que se unificaron las penas que recaen sobre Piris por narcotráfico en una sentencia única de ocho años y seis meses de prisión, luego de que el 9 de junio de 2017 ya fuera condenado a seis años de prisión también por narcotráfico en su provincia.



El expediente del caso forma parte del paquete de causas que la Justicia Federal de Corrientes remitió al Juzgado en lo Criminal Correccional 12 de Buenos Aires, a cargo por entonces de Sergio Torres, y que continuó su curso como parte de las investigaciones que conforman el Operativo Sapucay, también en debate en el TOF 3.



Por esa causa, el ex intendente de Itatí Terán, y su ex vice, Fabio Aquino, acordaron en un juicio abreviado en septiembre del año pasado una condena de 3 años y 3 años y 8 meses de prisión, respectivamente, también por ser miembros de una asociación ilícita que traficaba marihuana desde Paraguay.