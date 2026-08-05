La Justicia de Rosario condenó este miércoles a 13 años de prisión efectiva al gendarme sanjuanino Fabricio Cortez, oriundo de Jáchal, al encontrarlo culpable por el homicidio de Marcelo Flores, un hombre al que persiguió y baleó durante un hecho ocurrido en abril de 2023 en el barrio La Cerámica, de la ciudad santafesina.

El fallo fue dictado por un tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Paula Álvarez y Valeria Pedrana, quienes rechazaron el planteo de la defensa, que sostenía que el efectivo había actuado en legítima defensa o, en todo caso, con un exceso en esa figura jurídica. Para los magistrados, quedó acreditada su responsabilidad penal en el homicidio.

El episodio ocurrió el 5 de abril de 2023. Según la investigación, Cortez observó desde su vivienda que dos hombres intentaban sustraer cables del tendido eléctrico. Tras dar aviso al 911, salió con su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros. Al advertir su presencia, los sospechosos escaparon en distintas direcciones y el gendarme decidió perseguir a uno de ellos, Marcelo Flores.

Durante la persecución, Flores recibió un disparo en el cuello. Aunque logró avanzar algunos metros, cayó en otra calle del barrio. Cortez lo redujo y solicitó una ambulancia, pero cuando el personal médico llegó al lugar, la víctima ya había fallecido.

La defensa no convenció al tribunal

Durante el juicio oral, la Fiscalía había solicitado una pena de 12 años de prisión, mientras que la querella reclamó 33 años. La defensa del cabo de Gendarmería insistió en que su accionar estuvo motivado por un delito en flagrancia y que disparó para proteger su integridad física.

Sin embargo, el tribunal descartó esa versión y concluyó que las pruebas reunidas durante el debate permitían responsabilizar penalmente al gendarme por el homicidio. De esta manera, Cortez fue condenado a 13 años de prisión efectiva, una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público, aunque muy inferior a la pretendida por la querella.