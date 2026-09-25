La Justicia francesa condenó este viernes a los dos principales acusados por el asesinato de Federico Martín Aramburu, el exjugador de Los Pumas que fue asesinado a tiros en París en marzo de 2022. Loïk Le Priol recibió una pena de 26 años de prisión, mientras que Romain Bouvier fue condenado a 19 años por tentativa de homicidio.

El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Penal de París después de más de once horas de deliberación y de un juicio que se extendió durante tres semanas. La Fiscalía había solicitado 27 años para Le Priol y 20 para Bouvier. El tribunal descartó la premeditación y también rechazó los argumentos de legítima defensa planteados durante el proceso.

Le Priol fue señalado como quien efectuó los disparos que provocaron la muerte del exrugbier argentino. Durante el juicio reconoció haber disparado, aunque sostuvo que había actuado en defensa propia. Bouvier también admitió haber utilizado un arma, pero negó haber tenido intención de matar.

Cómo fue el crimen de Aramburu

Federico Martín Aramburu tenía 42 años cuando fue asesinado durante la madrugada del 19 de marzo de 2022. Se encontraba en París junto a su amigo y excompañero de Biarritz, el neozelandés Shaun Hegarty, con quien había viajado para asistir a un partido del Seis Naciones.

Ambos estuvieron en el bar Le Mabillon, donde se produjo una pelea con Le Priol y Bouvier. Después del enfrentamiento, Aramburu y Hegarty se retiraron del lugar, pero la investigación determinó que los acusados los siguieron a bordo de un vehículo.

Según la reconstrucción presentada durante el juicio, Bouvier efectuó cuatro disparos y dos alcanzaron a Aramburu. Poco después llegó Le Priol, quien disparó otras seis veces. Cuatro proyectiles impactaron contra el argentino y dos de ellos fueron mortales.

La investigación estableció además que Aramburu no estaba armado al momento del ataque. Las cámaras de seguridad y los testimonios fueron elementos centrales para reconstruir lo ocurrido aquella madrugada.

Qué pasó con los otros acusados

El juicio también alcanzó a otras dos personas vinculadas al caso. Lyson Rochemir, expareja de Le Priol al momento del crimen, fue absuelta de la acusación de complicidad en tentativa de homicidio, pero recibió una condena por obstrucción a la Justicia.

Por ese delito recibió una pena de tres años de prisión, con 30 meses de suspensión. Un cuarto acusado también estaba involucrado en el proceso por haber ayudado a ocultar pruebas y colaborar con la huida de Bouvier.

El proceso había comenzado el 7 de septiembre en París, más de cuatro años después del asesinato. Durante las audiencias, las defensas intentaron sostener que los disparos habían ocurrido en un contexto de defensa propia, mientras que la acusación sostuvo que los atacantes persiguieron a Aramburu después de la pelea inicial.

La trayectoria de Aramburu

Federico Martín Aramburu nació en Buenos Aires y disputó 22 partidos con Los Pumas. Fue parte del seleccionado argentino que consiguió el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

También desarrolló gran parte de su carrera profesional en Francia, donde jugó para Biarritz y Perpiñán, entre otros equipos. Después de retirarse del rugby se radicó en el País Vasco francés junto a su esposa, María Codino, y sus tres hijos.

Su asesinato generó homenajes tanto en Argentina como en Francia, especialmente dentro del ambiente del rugby. Ahora, más de cuatro años después del crimen, la Justicia francesa estableció las penas para los principales responsables.