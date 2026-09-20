Dos cajeros del Banco Nación fueron condenados por sustraer dinero mientras los clientes realizaban depósitos en una sucursal de Orán, Salta. La Justicia consideró acreditadas 18 maniobras cometidas durante 2023 y les impuso penas de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La maniobra consistía en retirar algunos billetes de los fajos que los clientes entregaban en las cajas. Según se comprobó durante el juicio, el dinero era llevado hasta una máquina contadora ubicada fuera del campo visual de los depositantes y parte del efectivo era escondido antes de completar la operación.

Los condenados fueron Silvia Verónica Castro y Fernando Horacio Arias Knudsen. Castro recibió dos años de prisión en suspenso, mientras que Arias Knudsen fue condenado a seis meses, también de ejecución condicional. Además, ambos quedaron inhabilitados para ocupar cargos públicos durante un período equivalente al doble de sus respectivas penas.

Cómo robaban el dinero de los depósitos

La investigación había detectado inicialmente 22 maniobras: 20 atribuidas a Castro y dos a Arias Knudsen. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta tuvo por acreditados 18 hechos, de los cuales 17 fueron adjudicados a la mujer y uno a su pareja.

El método era conocido como “pellizco”. En algunos casos, los billetes eran separados antes de pasar por la máquina contadora y, en otros, después de realizar una primera cuenta. La disposición de las cajas y un vidrio esmerilado impedían que los clientes pudieran observar con claridad lo que ocurría del otro lado.

Las principales víctimas eran clientes habituales que llegaban a la sucursal con importantes sumas de dinero, entre ellos representantes de empresas de la zona. Cuando aparecía una diferencia entre el monto que llevaban y el registrado por la caja, varios pensaban que ellos mismos se habían equivocado y completaban el faltante sin hacer una denuncia.

Así descubrieron la maniobra

El mecanismo quedó expuesto el 17 de noviembre de 2023, cuando otro empleado observó que Castro sacaba billetes de un depósito y los escondía en un folleto del banco. Tras revisar el material, encontró el efectivo que había sido apartado.

A partir de ese episodio, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la sucursal. Las grabaciones permitieron detectar operaciones similares que se remontaban a julio de ese año y dieron origen a la denuncia penal.

Durante el juicio, los acusados negaron las maniobras y afirmaron que la denuncia estaba relacionada con conflictos laborales internos. El juez rechazó esa versión y consideró probado el abuso de confianza hacia los clientes. Ahora, los damnificados podrán iniciar reclamos por los perjuicios que sufrieron.