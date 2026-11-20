Cristian "Pity" Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el asesinato de su vecino Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano, Buenos Aires. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 lo consideró autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por ser cometido con arma de fuego.

La sentencia se conoció este viernes 20 de noviembre y estableció que el músico cumplirá la pena bajo arresto domiciliario una vez que finalice su internación involuntaria, prevista para febrero de 2027. Mientras tanto, no quedará detenido y continuará bajo la medida dispuesta por la Justicia civil.

La condena y los pedidos de las partes

Los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro dictaron el veredicto durante una audiencia que comenzó antes del mediodía. Además de la condena por homicidio, absolvieron al cantante por el delito de portación de arma.

Durante los alegatos, el fiscal Sandro Abraldes había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión, al considerar que Álvarez comprendía la criminalidad de sus actos y descartar que hubiera actuado en legítima defensa. Por su parte, la querella había pedido 11 años y dos meses de prisión, mientras que la defensa reclamó la absolución o, subsidiariamente, una condena por exceso en la legítima defensa.

Qué pasará con Pity Álvarez

El músico permanece internado de manera involuntaria desde el 22 de septiembre en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar. La medida fue ordenada por un plazo de 90 días, luego de que los profesionales que lo evaluaron advirtieran un riesgo para sí mismo y para terceros.

Una vez finalizado ese período, deberá cumplir la condena bajo arresto domiciliario. Según explicaron sus abogados, se le computarán los años que ya permaneció detenido entre 2018 y 2022.

El crimen de Cristian Díaz

El asesinato ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano, después de una discusión entre ambos. Según la reconstrucción de la acusación, Álvarez le disparó cuatro veces a Díaz, con quien mantenía un conflicto previo.

El enfrentamiento tenía como antecedente un episodio ocurrido meses antes, cuando Díaz había trasladado al músico en un remís hasta la Villa 1-11-14. En ese viaje, Pity denunció que le habían robado pertenencias de una mochila y responsabilizó a su vecino.