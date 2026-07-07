La Justicia de la provincia de Buenos Aires condenó este martes a tres de los integrantes de la organización que intentó cometer un millonario robo en una sucursal del Banco Macro de San Isidro mediante un túnel subterráneo de más de 200 metros de extensión. El golpe nunca llegó a concretarse, ya que fue descubierto días antes de que la banda alcanzara las cajas de seguridad.

El hecho ocurrió en agosto de 2024 y generó un fuerte impacto por las similitudes con el denominado "Robo del Siglo", perpetrado en 2006 en una sucursal bancaria de Acassuso. En esta oportunidad, los delincuentes excavaron un conducto de aproximadamente 200 metros que llegaba hasta quedar a menos de cinco metros de las cajas de seguridad del banco.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, a cargo del juez Maximiliano Savarino, mediante un juicio abreviado. Alejandro Israel Rosendo López, de 44 años, fue condenado a dos años y cinco meses de prisión, mientras que los ciudadanos uruguayos Carlos Andrés Cazenave Peña, de 40 años, y Nicolás Ignacio Carpani Romero, de 35, recibieron penas de tres años y cuatro meses de cárcel. Los dos últimos también fueron condenados por falsificación de documento público tras utilizar identidades falsas para alquilar inmuebles vinculados al plan delictivo.

La investigación determinó que la organización comenzó a preparar el golpe en noviembre de 2023. Según la acusación fiscal, la banda estaba integrada por al menos cinco personas identificadas y otros sospechosos que continúan prófugos. Para ejecutar el plan alquilaron un antiguo taller mecánico desde donde iniciaron la excavación y utilizaron una compleja infraestructura con iluminación eléctrica, ventilación, revestimientos de madera y alfombrado para facilitar el avance del túnel.

El intento de robo quedó al descubierto gracias a un repartidor que advirtió la presencia de una varilla metálica sobresaliendo del asfalto. Su aviso permitió que las autoridades inspeccionaran el lugar y encontraran la excavación clandestina antes de que los delincuentes lograran ingresar a la sucursal bancaria.

Dos de los acusados restantes, Alan Daniel Lorenzo Rodríguez y César Leonardo Cazenave Peña, enfrentarán un juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, aunque la fecha del debate todavía no fue fijada. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar la participación de otros integrantes de la organización que permanecen prófugos.