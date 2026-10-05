Un colectivero de 41 años fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso por acosar y abusar sexualmente de una menor que tenía 13 años al momento de los hechos. El caso ocurrió en el departamento de San Martín, en Mendoza, y tuvo como protagonista a Raúl Sebastián Díaz, quien admitió los delitos durante un juicio abreviado. Pese a la gravedad de lo sucedido, el hombre continuará en libertad porque no tenía antecedentes penales.

La sentencia se conoció el viernes 2 de octubre, después de una investigación que comenzó hace aproximadamente dos años, cuando la madre de la víctima presentó una denuncia ante la Justicia. El acusado, que trabajaba como chofer de la empresa de colectivos Nueva Generación, había sido imputado, pero recuperó la libertad pocos días después.

Durante el proceso judicial se reconstruyó que los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024, cuando la menor utilizaba habitualmente el transporte público. El conductor consiguió su número de teléfono y comenzó a enviarle material pornográfico, además de solicitarle fotografías íntimas.

El acoso también estuvo acompañado de amenazas. Según la investigación, cuando la adolescente subía al colectivo y pagaba el pasaje, el hombre le advertía que podría lastimar a su madre si contaba lo que estaba sucediendo.

Con el paso del tiempo, la situación se agravó y el acusado comenzó a realizarle tocamientos de carácter sexual. Uno de los episodios ocurrió en febrero de 2024, cuando el chofer hizo subir a la menor al colectivo en la plaza San Martín y la trasladó hasta un callejón, donde volvió a abusar de ella. La agresión se interrumpió cuando otro pasajero ingresó al vehículo.

Una condena de un año y medio y restricciones laborales

Tras admitir los hechos en un juicio abreviado, Díaz fue condenado por los delitos de grooming y abuso sexual simple. Como no registraba antecedentes penales, recibió una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, por lo que no deberá cumplirla en una cárcel.

La resolución judicial también estableció un resarcimiento económico para la víctima y ordenó a la empresa de transporte modificar el recorrido laboral del condenado, con el objetivo de evitar que vuelva a tener contacto con la adolescente.

Al tratarse de una condena en suspenso, el hombre deberá cumplir las condiciones judiciales impuestas. En caso de incumplimiento, podría perder el beneficio y tener que cumplir la pena en prisión.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue que el acusado compartía habitualmente en sus redes sociales publicaciones vinculadas con el movimiento feminista y mensajes contra la violencia de género. Incluso, en su perfil de Facebook había difundido consignas en defensa de las mujeres, una postura que contrastó con los delitos que posteriormente reconoció ante la Justicia.