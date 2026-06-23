Una escena tan insólita como peligrosa se vivió en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, donde un hombre que conducía una retroexcavadora en estado de ebriedad protagonizó una seguidilla de choques que terminó con siete vehículos dañados, dos personas heridas y una intervención policial de urgencia.

Según informaron medios locales, el conductor circulaba a bordo de la maquinaria pesada por calles urbanas cuando comenzó a impactar distintos vehículos a su paso. El primer choque ocurrió sobre la Ruta Provincial 4, donde embistió a un automóvil Fiat Siena y le provocó importantes daños materiales.

Lejos de detenerse, continuó avanzando y chocó otros vehículos estacionados mientras recorría distintas arterias de la ciudad. Vecinos y testigos alertaron a las autoridades al advertir el peligro que representaba la circulación de una máquina de gran porte fuera de control en una zona con tránsito habitual.

La secuencia mantuvo en vilo a los vecinos hasta que efectivos policiales lograron interceptar la retroexcavadora y obligar al conductor a detenerse. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el hombre presentaba evidentes signos de ebriedad al momento de ser reducido.

Como consecuencia de los impactos, dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales pese a la magnitud del episodio.

El caso generó una fuerte repercusión debido al riesgo que implicó la conducción de una maquinaria vial en esas condiciones. Ahora la Justicia y la Policía trabajan para determinar las responsabilidades del conductor y establecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.