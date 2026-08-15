Personal de la Dirección D-7 secuestró este jueves una motocicleta que circulaba con dominio apócrifo en la intersección de la Avenida Ignacio de la Roza y calle Tucumán, en pleno centro del departamento Capital. Durante la verificación, los efectivos constataron que el rodado registraba un pedido de captura judicial vigente desde el año 2016.

El procedimiento se concretó durante tareas habituales de prevención y seguridad, momento en el que los uniformados interceptaron a un hombre de 27 años, identificado con el apellido Aballay y con domicilio en el departamento Chimbas, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta marca Zanella de 200 cc, color negro.

Patente apócrifa, pedido de secuestro e infracciones

Al momento de solicitarle la documentación reglamentaria, el conductor exhibió su cédula y la licencia de conducir. Sin embargo, al inspeccionar el rodado, los efectivos detectaron que la placa de dominio colocada era apócrifa.

Ante esta irregularidad, el personal policial ingresó los números de motor y de cuadro en el Sistema Nacional, constatando que la motocicleta registraba un pedido de secuestro desde el 17 de mayo de 2016 por la causa de Hurto Calificado, iniciado a requerimiento de la Comisaría 26°.

Además del secuestro del vehículo por la causa penal, se le labró al conductor el acta de infracción correspondiente por falta de seguro obligatorio y por no contar con las medidas de seguridad exigidas para circular. La motocicleta quedó a disposición de la Justicia.