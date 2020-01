Confían en que opciones de financiamiento permitirán mejorar las ventas de Reyes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) apuntó a la vigencia de los planes Ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas como "claves en el comercio minorista tradicional para las ventas en Reyes Magos con tasas que se han mantenido en el 20 % y que abren la expectativa sobre un mejor desempeño en las típicas ventas para este momento del año".



En un informe, la entidad destacó que los rubros con mayor proyección de demanda son juguetes 48%, indumentaria 20%, libros didácticos 8%, calzados 4%, artículos deportivos 4%, golosinas y regalería 4%, rodados 3%, informática 2% y telefonía 2%.



La continuidad de los planes Ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas "vuelven a ser claves en el comercio minorista" para las ventas en Reyes Magos con tasas que incluso con un Costo Financiero Total del 25% está "bien por debajo del promedio de los acuerdos paritarios futuros frente a una tasa de interés de Letras de Liquidez de referencia del 55%".



CAME también recordó que desde el 1 de enero de 2020 disminuyeron los aranceles máximos que las tarjetas le pueden cobrar a los comercios para operar con crédito y débito, de acuerdo a una política de reducción arancelaria acordada.



El arancel máximo para tarjetas de crédito es de 2% y de 0,9% para las de débito.



El informe precisó que las ventas del sector juguetero, en particular, se activan en tres fechas claves que concentran alrededor del 95% del total del año: Día del Niño (explica aproximadamente el 55% del total de las ventas del año), Navidad (25%) y Reyes (15%).



De acuerdo a la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), entidad adherida a CAME, un grave problema es el contrabando que explica el 30% del mercado y ante las restricciones presupuestarias los consumidores muchas veces recurren a la compra en la vía pública.



El informe también relevó que el lugar con mayor proyección de demanda para realizar las compras de Reyes Magos son en un 50% centros comerciales a cielo abierto, 16% shopping, 11% comercio electrónico, 11% outlets, 9% supermercados y 3% showroom.