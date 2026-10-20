Manchester City atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de su historia. Tras ser declarado culpable por una comisión independiente de graves infracciones a las normas financieras de la Premier League, el club podría recibir una quita de puntos capaz de provocar su descenso de la máxima categoría.

El fallo confirmó 114 de los 115 cargos analizados, vinculados principalmente con irregularidades financieras cometidas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. El City rechaza las conclusiones y ya presentó una apelación, por lo que todavía no existe una sanción firme.

Entre los castigos posibles aparecen multas, deducciones de puntos e incluso una recomendación para expulsarlo de la Premier League. Este último escenario necesitaría luego el respaldo de al menos tres cuartas partes de los clubes que participen de la votación.

La posibilidad que más inquietud genera es una quita de puntos suficientemente amplia como para dejar al equipo dirigido por Enzo Maresca sin posibilidades de mantener la categoría.

El City podría terminar fuera de la Premier League

Una eventual deducción de puntos podría provocar un descenso deportivo al Championship. Sin embargo, el reglamento también contempla medidas todavía más severas.

Si una comisión recomendara la expulsión y esta fuera aprobada, Manchester City debería resolver su ingreso al sistema de la English Football League. Distintos análisis en Inglaterra señalan que una alternativa sería comenzar en League Two, la cuarta división.

ESPN UK fue incluso más lejos al analizar el peor escenario posible: si las categorías profesionales rechazaran la incorporación del club, podría comenzar un descenso por la pirámide inglesa hasta divisiones regionales.

Ese escenario es considerado remoto y no existe actualmente una decisión que indique que vaya a concretarse.

Las irregularidades que complicaron al Manchester City

La comisión concluyó que el club utilizó acuerdos comerciales que no reflejaban correctamente los movimientos económicos reales y que permitieron aumentar artificialmente los ingresos declarados.

Según la investigación, las maniobras redujeron también los costos reflejados en sus balances y afectaron el cumplimiento de las reglas financieras de la Premier League y la UEFA.

También fueron confirmadas la mayoría de las acusaciones por falta de cooperación durante la investigación.

Manchester City sostiene que cuenta con pruebas para revertir el fallo y mantiene abierta la vía de apelación. Mientras el proceso continúa, la posibilidad de una sanción deportiva mantiene en suspenso el futuro de uno de los clubes más poderosos del fútbol inglés.