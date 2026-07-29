Confirman el siniestro del helicóptero con siete ocupantes en Valle Fértil

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público confirmó este miércoles el siniestro del helicóptero que era intensamente buscado en Valle Fértil, luego de perder contacto mientras participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales. La aeronave trasladaba a siete ocupantes y pertenecía a una empresa privada contratada para el desarrollo de las prácticas.

La confirmación oficial llegó tras la activación del protocolo de búsqueda que movilizó a efectivos policiales, grupos especiales de rescate, Gendarmería Nacional y otros organismos que participaron del operativo desplegado en una zona de difícil acceso del departamento.

"Se confirmó el siniestro de la aeronave, con siete ocupantes", informó la Secretaría de Seguridad mediante un comunicado oficial. Además, precisó que el helicóptero prestaba servicios para una instancia de capacitación destinada al combate de incendios forestales.

Desde el Gobierno provincial indicaron que en el lugar trabajan equipos de emergencia y organismos competentes, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Por el momento, la prioridad está centrada en las tareas operativas que se desarrollan en el sitio donde fue localizado el helicóptero.

Las autoridades no brindaron detalles oficiales sobre el estado de los ocupantes ni sobre las posibles causas del accidente, mientras avanzan las tareas de rescate y asistencia en un sector de compleja geografía.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informó que continuará comunicando las novedades únicamente a través de sus canales oficiales, a medida que se disponga de información confirmada sobre el operativo.