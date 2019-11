Confirman estrangulamiento a lazo y creen que a la mujer del albergue la colgaron del ventilador

POR AGENCIA TÉLAM

La autopsia al cuerpo de la joven de 27 años que ayer fue hallada muerta en la cama de un hotel alojamiento del partido bonaerense de Tres de Febrero confirmó que la causa de muerte fue un “estrangulamiento a lazo” y se investiga si la ahorcaron con una cinta que pendía del ventilador de la habitación, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



En tanto, los investigadores procuraban identificar al hombre que había ingresado a pernoctar con la víctima, se escapó por la ventana y continuaba aún prófugo, y establecer si se trató de un femicidio o de una muerte en el marco de un juego sexual brusco.



Los forenses de la Policía Científica que practicaron la autopsia confirmaron lo que ya habían visto los médicos que recolectaron el cadáver, es decir, que Gisella Fasanella (27) murió estrangulada.



Un vocero judicial reveló a Télam que, de acuerdo al informe preliminar que recibió la fiscal Marcela Costa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de San Martín, la causa de muerte fue un “paro cardiorrespiratorio traumático” por “asfixia” con un mecanismo de muerte de “estrangulamiento a lazo”.



“El surco de ahorcadura que presenta la víctima es incompleto, es decir, que no quedó calcado en toda la circunferencia del cuello, sino que quedó con la nuca libre. Eso nos indica que la mujer pudo haber estado colgada”, explicó a Télam un investigador judicial.



Por ello, la fiscal Costa puso especial interés en una cinta que quedó colgada en el ventilador de la habitación y que podría ser compatible con el lazo con el que estrangularon a Fasanella.



Ese elemento fue secuestrado por Policía Científica y se ordenaron peritajes para ver si su ancho coincide con el del surco de ahorcadura.



En la autopsia, los médicos también le informaron a la fiscal que hallaron lesiones en el recto “compatibles con acceso carnal”, según señala el informe.



En la escena también se secuestraron muchos elementos de interés que serán peritados para intentar hallar huelas digitales y ADN del hombre que estuvo con la víctima.



Entre los objetos encontrados había botellas de vino, un espumante, latas de energizantes y cerveza, una caja de lencería erótica, un paquete de cigarrillos, colillas en un cenicero y la bandeja con el desayuno intacto que incluía dos cafés con leche, dos vasos de jugo de naranja y cuatro medialuna de grasa.



La fiscalía y la policía también estaban abocados a identificar al acompañante que ingresó la noche del martes con Fasanella al hotel y luego escapó por la ventana.



“Sabemos por la declaración de la empleada del hotel, que eran clientes frecuentes y que el hombre que la acompañó esa noche era la pareja con la que solía ir una vez por semana o cada 15 días”, dijo a Télam uno de los investigadores.



Según esa testigo, siempre pagaba Fasanella con la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a nombre de ella.



Por lo que se pudo establecer hasta el momento, Fasanella convivía con un hombre que ahora se investiga si es el mismo con el que solía ir al albergue.



“Ese hombre que convivía con ella, que aún no sabemos si es el mismo con el que iba al hotel, tiene denuncias por violencia de género formuladas por otras mujeres”, confió a una de las fuentes consultadas.



El mismo informante contó que Fasanella había formulado denuncias por violencia de género pero hacia otro hombre que terminó preso.



El hecho se descubrió ayer a la tarde en el albergue transitorio "R8 Hotel" ubicado en la calle Ituzaingó y ruta 8, del barrio El Libertador del partido de Tres de Febrero.



Como la pareja que había ingresado el martes a las 22 a pernoctar no contestaba los llamados, los empleados del albergue ingresaron a la habitación y hallaron el cadáver de Fasanella sobre la cama y tapado con una sábana, por lo que llamaron a la policía.



La puerta de la habitación estaba cerrada por dentro, por lo que la persona que estuvo con la víctima escapó del lugar a través de una ventana de la habitación que estaba abierta.