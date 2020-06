Confirman que la sexta infectada llegó a San Juan desde Estados Unidos

Tras la confirmación del sexto caso de coronavirus, que es importado y asintomático, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, confirmó que la mujer llegó desde Estados Unidos.

“Venía de Estados Unidos, de un estado en el que no hay la misma circulación que había en otros que están muy complicados”, informó.

Admitió que “hay muchísimos argentinos varados y no podemos pretender que no vuelvan. No la pasan bien, son compatriotas igual que nosotros”.

Desde el 19 de marzo hasta ahora han arribado a la provincia 2.394 sanjuaninos que habían quedado varados. “Todos tienen el derecho a volver a su casa”, dijo Aubone.

Además, aún quedan 98 sanjuaninos en el exterior y 456 en otras provincias del país. Aunque, según explicó la ministra estos últimos no siempre quieren volver. Cuando les explican que deben cumplir la cuarentena en hoteles de forma obligatoria, muchos prefieren quedarse.

“Desde el Gobierno provincial garantizamos seguridad sanitaria a la hora del regreso. Primero para esas personas que vienen de afuera y que no la han pasado bien el tiempo que estuvieron varados. Una vez que llegan, poderlos aislar”, explicó.

“Se nota la necesidad y el éxito de esta medida”, aseguró.

Vale aclarar que quienes llegan quedan aislados en un hotel durante 14 días y deben pagarlo ellos. Salvo casos excepcionales: “Ha habido situaciones muy extremas que se ha podido acreditar la falta de recursos como para abonar esto y ante la necesidad de que la medida se lleve adelante, se ha tenido en cuenta esta situación”, manifestó Aubone.

Mientras que, del viaje y los vuelos de repatriación se hacen cargo los interesados. “Lo que el Estado argentino puso a disposición de manera gratuita fue el traslado terrestre”.

Para finalizar, la ministra de Gobierno aclaró quiénes son las personas que pueden volver a la provincia en medio de la pandemia. “Todos los que tengan domicilio de San Juan en su documento o que pueden acreditar que viven en San Juan”, cerró.

Fuente: DIARIO HUARPE y Radio Amanecer.