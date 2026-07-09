Andina Copper Corporation confirmó el descubrimiento de un nuevo sistema de pórfido de cobre y oro en el target Piuquenes Norte, una zona de la provincia de San Juan que jamás había sido perforada. Los resultados surgen de los ensayos de los pozos PIU12 y PIU13, diseñados para evaluar una anomalía geofísica delimitada a principios de 2026.

El pozo PIU13 arrojó valores sobresalientes al registrar 468 metros con un promedio de 0,50% de cobre, 0,30 gramos por tonelada de oro y 3,04 gramos por tonelada de plata desde los 700 metros de profundidad. Dentro de ese tramo, se detectó un sector de 164 metros con 0,70% de cobre, 0,44 gramos por tonelada de oro y 4,19 gramos por tonelada de plata, según informó la compañía.

La mineralización se encuentra alojada en un sistema de pórfido multifásico que se extiende entre los 664 y los 1.168 metros, con el oro como un coproducto de gran relevancia económica junto a la plata.

El pozo PIU12, ubicado a 600 metros al este-noreste del principal, aportó datos clave para el modelo geológico al intersectar tramos más cortos de mineralización. Los geólogos interpretan que este pozo se encuentra en la periferia del sistema mineralizado, dentro de un pórfido premineral.

Hasta el momento, las perforaciones sólo exploraron una pequeña fracción de la anomalía geofísica magnetotelúrica, que abarca un área estimada de 800 por 700 metros y se mantiene completamente abierta para futuras evaluaciones en todas las direcciones.

Con este hallazgo, Piuquenes se consolida formalmente como un distrito con múltiples centros porfíricos en San Juan. El nuevo descubrimiento de Piuquenes Norte se suma a los sistemas conocidos de Piuquenes Central y Piuquenes Este, todos ubicados en la periferia inmediata al norte del proyecto Altar, propiedad de Aldebaran Resources Inc.

El presidente y CEO de Andina Copper, Joseph van den Elsen, expresó su satisfacción por el éxito de las tareas iniciales y remarcó que las altas leyes interceptadas validan el potencial de la zona, a muy poca distancia de la mineralización superficial de Piuquenes Central. El ejecutivo adelantó que, ante la magnitud de la anomalía detectada, el equipo trabaja en el diseño de la próxima fase de perforación para expandir el descubrimiento dentro del emergente cinturón mioceno.

El proyecto Piuquenes comparte un vecindario geológico de primer nivel que incluye a El Pachón de Glencore a 30 kilómetros al sur, la mina chilena Los Pelambres y Los Azules de McEwen Copper a unos 50 kilómetros de distancia.