Confirmaron a los dos primeros famosos que estarán para MasterChef

El regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla chica ya despierta un enorme interés del público y se perfila con una fisonomía renovada para su próxima temporada. Dos de los nombres más resonantes de la escena musical nacional actual ya aseguraron su participación en el certamen gastronómico de Telefe, marcando la pauta de lo que promete ser un elenco sumamente variado.

Los cantantes L-Gante y Luck Ra se convirtieron en las primeras incorporaciones oficiales del popular reality, según reveló el periodista Guido Zaffora en sus redes sociales. L-Gante pondrá a prueba su destreza frente a las hornallas y el exigente jurado en un contexto de alta exposición mediática, donde además se reencontrará con la conductora del ciclo, Wanda Nara. Por su parte, la llegada de Luck Ra se produce en medio de una gran repercusión pública debido a su reciente separación de la artista La Joaqui.

La expectativa crece mientras continúan las negociaciones y especulaciones sobre quiénes completarán la nómina de participantes. Entre los candidatos que trascendieron para sumarse a la competencia se encuentran Lizy Tagliani, Yanina Latorre, Débora Nashimoto y Topa. Asimismo, la exintegrante de Gran Hermano Julieta Poggio reconoció la posibilidad de incorporarse en un futuro y declaró que "me podría divertir mucho" en el programa de cocina.