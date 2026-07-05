La FIFA confirmó este domingo la designación del árbitro para el encuentro entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encargado de impartir justicia será el francés Francois Letexier, quien dirigirá un partido decisivo para el equipo conducido por Lionel Scaloni en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.

El juez francés estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes. En tanto, el noruego Espen Eskas fue designado como cuarto árbitro, mientras que su compatriota Isaak Bashevkin cumplirá funciones como árbitro de reserva.

Será la primera participación mundialista de Letexier como árbitro principal en una Copa del Mundo. En la presente edición ya dirigió dos encuentros: el debut entre Costa de Marfil y Ecuador y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita. En esos compromisos mostró un total de ocho tarjetas amarillas.

Más allá de su estreno en un Mundial, el francés cuenta con una importante trayectoria en el fútbol europeo. En 2024 fue el árbitro de la final de la Eurocopa, encuentro en el que España derrotó 2 a 1 a Inglaterra para quedarse con el título continental.

Además, dirigió la última final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa, torneo en el que el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez se consagró campeón con el conjunto inglés, sumando otro antecedente de relevancia en su carrera internacional.

Otro de los partidos más recordados de Letexier fue el enfrentamiento entre Real Madrid y Benfica disputado en Portugal, un encuentro que cobró notoriedad por la polémica protagonizada por Vinicius Júnior y Gianluca Prestianni y que posteriormente impulsó modificaciones reglamentarias vinculadas al comportamiento de los futbolistas durante los partidos.

La terna arbitral para Argentina vs. Egipto