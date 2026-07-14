La organización del Triangular Internacional de Vóley que se disputará en el Estadio Aldo Cantoni confirmó una modificación en el orden de los partidos del certamen que reunirá a las selecciones femeninas de Argentina, Chile y Venezuela.

El torneo mantendrá la sede y los horarios establecidos, pero tendrá un nuevo cronograma de encuentros. Las Panteras serán protagonistas en el inicio y el cierre de la competencia, que tendrá a San Juan como escenario del mejor vóley femenino de Sudamérica.

El nuevo fixture del triangular

Luego del cambio informado por la organización, la programación quedó definida de la siguiente manera:

Jueves 16 de julio – 21:00: Argentina vs. Chile.

Viernes 17 de julio – 21:00: Chile vs. Venezuela.

Sábado 18 de julio – 21:00: Argentina vs. Venezuela.

El seleccionado argentino femenino buscará aprovechar el torneo como preparación y contará con el acompañamiento del público sanjuanino en uno de los estadios más emblemáticos del país.

Entradas y abonos

Los tickets para asistir al triangular ya se encuentran disponibles y la organización confirmó los valores para las distintas ubicaciones.

Popular

Abono por los tres días: $20.000

Entrada por jornada: $12.000

Platea

Abono por los tres días: $30.000

Entrada por jornada: $15.000

Los aficionados podrán elegir entre acompañar a Las Panteras durante toda la competencia o adquirir entradas individuales para cada jornada.

San Juan vuelve a ser sede del vóley internacional

El Estadio Aldo Cantoni se prepara para recibir una nueva competencia internacional, con tres seleccionados que llegarán a la provincia para disputar partidos de alto nivel.

La organización destacó la importancia de que el público sanjuanino acompañe a Las Panteras en este desafío, que reunirá a figuras del vóley femenino regional y permitirá disfrutar de un espectáculo deportivo de jerarquía durante tres jornadas.

Con el nuevo fixture confirmado y las entradas a la venta, la expectativa crece para una nueva cita internacional en el corazón deportivo de San Juan.