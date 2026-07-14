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Confirmaron cambios en el fixture para ver a Las Panteras en San Juan
POR REDACCIÓN
La organización del Triangular Internacional de Vóley que se disputará en el Estadio Aldo Cantoni confirmó una modificación en el orden de los partidos del certamen que reunirá a las selecciones femeninas de Argentina, Chile y Venezuela.
El torneo mantendrá la sede y los horarios establecidos, pero tendrá un nuevo cronograma de encuentros. Las Panteras serán protagonistas en el inicio y el cierre de la competencia, que tendrá a San Juan como escenario del mejor vóley femenino de Sudamérica.
El nuevo fixture del triangular
Luego del cambio informado por la organización, la programación quedó definida de la siguiente manera:
- Jueves 16 de julio – 21:00: Argentina vs. Chile.
- Viernes 17 de julio – 21:00: Chile vs. Venezuela.
- Sábado 18 de julio – 21:00: Argentina vs. Venezuela.
El seleccionado argentino femenino buscará aprovechar el torneo como preparación y contará con el acompañamiento del público sanjuanino en uno de los estadios más emblemáticos del país.
Entradas y abonos
Los tickets para asistir al triangular ya se encuentran disponibles y la organización confirmó los valores para las distintas ubicaciones.
Popular
- Abono por los tres días: $20.000
- Entrada por jornada: $12.000
Platea
- Abono por los tres días: $30.000
- Entrada por jornada: $15.000
Los aficionados podrán elegir entre acompañar a Las Panteras durante toda la competencia o adquirir entradas individuales para cada jornada.
San Juan vuelve a ser sede del vóley internacional
El Estadio Aldo Cantoni se prepara para recibir una nueva competencia internacional, con tres seleccionados que llegarán a la provincia para disputar partidos de alto nivel.
La organización destacó la importancia de que el público sanjuanino acompañe a Las Panteras en este desafío, que reunirá a figuras del vóley femenino regional y permitirá disfrutar de un espectáculo deportivo de jerarquía durante tres jornadas.
Con el nuevo fixture confirmado y las entradas a la venta, la expectativa crece para una nueva cita internacional en el corazón deportivo de San Juan.