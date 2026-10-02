Las empresas sanjuaninas Sotur, Cominsa y Mitre Bus conformaron una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a Andesmar para competir por la licitación del servicio de transporte de personal del proyecto minero Vicuña, uno de los contratos más importantes vinculados al desarrollo de Josemaría y Filo del Sol. Por el momento no existe información oficial sobre el porcentaje de participación que tendrá cada firma dentro de la sociedad ni sobre cómo se distribuirían los ingresos en caso de resultar adjudicataria del millonario contrato.

La propuesta presentada reúne a empresas con presencia en distintas zonas de la provincia. Sotur opera desde Jáchal y cuenta con más de dos décadas de experiencia en transporte de pasajeros y servicios para la minería. Cominsa tiene base en Rodeo, Iglesia, y trabaja en transporte de personal para proyectos mineros en alta montaña. Mitre Bus integra el Grupo Mitre, vinculado históricamente al transporte de pasajeros en San Juan.

Desde la UTE sostienen que uno de los objetivos centrales es que las comunidades donde se desarrolla la actividad minera tengan una participación directa en la prestación del servicio.

“La idea fue que se potencien empresas locales, incluso de comunidades como Iglesia y Jáchal, y no que sean empresas subcontratistas”, explicó López.

¿La mano de obra será local?

"Las bases y los pliegos de exigencias de Vicuña comienzan con anillos prioritarios para darle prioridad a los choferes de comunidades. Nosotros, por ejemplo, casi el 90% de los choferes son de Iglesia. Después hay que darle al anillo de Jáchal y después pasamos a San Juan. Es ilógico traer choferes de afuera porque es mucho más costoso, hay que darles alojamiento y todo lo demás. La idea es trabajar con personal de San Juan", explicó.

Un contrato que crecerá hasta 2030

Según indicó el empresario, el esquema previsto por Vicuña no contempla una incorporación inmediata de las cerca de 200 unidades que demandará el proyecto en su etapa de mayor actividad.

“En un principio se arranca con 40 movilidades y, según el histograma que ha presentado Vicuña, eso va a ir subiendo y hacia 2030 va a ir aumentando. No es que arrancan 200 colectivos mañana”, afirmó a DIARIO HUARPE Rodolfo López

López también aclaró uno de los puntos que generó discusión en las últimas semanas respecto a los requisitos de la flota. Explicó que las unidades exigidas por el pliego pueden ser 0 kilómetro o tener hasta dos años de antigüedad, siempre que cumplan las especificaciones técnicas requeridas para operar en minería.

“Hay una confusión con el mensaje. Ninguna fábrica está en condiciones de entregar 30 o 40 colectivos en un mes. Estamos en condiciones de comenzar a prestar el servicio con las unidades que disponemos”, sostuvo, respecto a trascendidos que señalaban que la empresa ganadora debería adquirir todas sus unidades nuevas.

Cuándo podría conocerse el resultado

“A mediados de noviembre aparentemente se debería ir conociendo el resultado de la licitación, pero la empresa puede modificarlo, cambiarlo o extender ese plazo con algún análisis adicional”, explicó.