El plan del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación mantiene su recorrido por el territorio sanjuanino para amortiguar el efecto del clima frío mediante la entrega de envases de 10 y 15 kilos que respetan la normativa vigente de seguridad. Las actividades correspondientes al inicio del octavo mes del año contemplan abordajes territoriales distribuidos en distintas jurisdicciones.

El inicio de la actividad se programó para el lunes 3 en Rawson. La atención comenzará de 9 a 10 horas en calle 5 y Punta del Monte, dentro del sector Cristo Pobre en Médano Oro. Posteriormente, de 10:15 a 11 horas, la recepción se trasladará a la Unión Vecinal Colonia Sarmiento, ubicada en la intersección de calle América y calle 11. El recorrido continuará de 11:15 a 12 horas en la plaza del Lote Hogar 16, sobre calles Trieste y Quiroz, para finalizar de 12:15 a 13:30 horas en la Plaza del Barrio Serranías del Sur.

Durante la jornada del martes 4, los equipos de trabajo se trasladarán a 9 de Julio. El primer punto de recepción funcionará de 9 a 10 horas en La Majadita. Luego, entre las 10:30 y las 11:30 horas, la actividad se concentrará en la Plaza Independencia de la Villa Cabecera. El cierre del día se concretará de 12 a 13 horas en la Plaza Palmares.

Para el miércoles 5, el despliegue abarcará el departamento Chimbas. De 9 a 10 horas se atenderá en calle Juan José Paso 1664, en Villa Unión. De 10:30 a 11:30 horas el puesto se ubicará en el Barrio Villa Paula, específicamente en la manzana 1, casa 16, donde funciona el Comedor Abuela Chana. Por último, de 12 a 13 horas, la distribución se efectuará en la Plaza del Barrio Conjunto 5, en la esquina de Colón y calle proyectada.

El jueves 6 se realizarán acciones en dos municipios. En Albardón, la atención iniciará de 9 a 10 horas en calle La Laja, frente al CIC. De 10:30 a 11 horas las tareas se mudarán a la Plaza Eva Perón de Campo Afuera, concluyendo de 12 a 13 horas en la Unión Vecinal La Cañada, situada en calle Sarmiento sin número, frente al Barrio San Roque. En paralelo, dentro del marco del Operativo San Juan Cerca, habrá presencia en Angaco de 11 a 13 horas en la Escuela Cacique Angaco, sobre calle Eva Perón sin número, en Villa del Salvador.

La planificación semanal concluirá el viernes 7 en Calingasta. De 9 a 10 horas la distribución se hará en la Plaza Patricias Sanjuaninas, sobre Avenida Argentina sin número, en Villa Calingasta. De 10:30 a 11 horas los móviles estarán en la Plaza Domingo F. Sarmiento, sobre calle Sarmiento en Tamberías. Entre las 11:30 y las 12 horas, la atención se trasladará a la Plazoleta Héroes de Malvinas, sobre la Ruta Nacional 149 en Sorocayense. El operativo finalizará de 12 a 13:30 horas en la Unión Vecinal Domingo F. Sarmiento, ubicada en la esquina de calle Las Heras y Avenida Presidente Roca, en la localidad de Barreal.