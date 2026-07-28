Tras el receso de las vacaciones de invierno, muchos argentinos ya comienzan a mirar el calendario para planificar una nueva escapada. En ese contexto, agosto tendrá un único fin de semana largo, impulsado por el feriado nacional en homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El próximo feriado será el lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el fallecimiento del Libertador General José de San Martín. Como este año la efeméride coincide con un lunes, no será necesario trasladarla y se conformará un descanso de tres días consecutivos.

De esta manera, el fin de semana largo quedará conformado por:

Sábado 15 de agosto.

Domingo 16 de agosto.

Lunes 17 de agosto (feriado nacional).

Este será el único fin de semana largo de agosto y se espera que genere un importante movimiento turístico en distintos destinos del país, especialmente para quienes opten por realizar escapadas de cercanía.

¿Por qué es feriado el 17 de agosto?

Cada 17 de agosto se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, considerado uno de los principales próceres de la independencia argentina y una figura clave en la emancipación de Chile y Perú. La fecha forma parte del calendario oficial de feriados nacionales y homenajea el legado del denominado Padre de la Patria.

Los próximos fines de semana largos de 2026

Luego del descanso de agosto, el calendario nacional todavía ofrecerá nuevos fines de semana largos durante el segundo semestre, con el próximo previsto para octubre, de acuerdo con el cronograma oficial de feriados.