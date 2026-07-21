El Turismo Carretera comenzó la cuenta regresiva para una de las fechas más esperadas del calendario. A pocos días del Desafío de las Estrellas, que se disputará el 1 y 2 de agosto en el Circuito San Juan Villicum, la organización confirmó que el tradicional sorteo de largada se realizará en el Estadio Aldo Cantoni. Además, se dieron a conocer los precios de las entradas y las condiciones de acceso para el público.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Agencia San Juan, Pablo Aubone, confirmó que el escenario elegido para el evento del viernes 31 de julio previo a la carrera será el emblemático estadio sanjuanino. "Está confirmado y estamos con todos los preparativos porque esto requiere mucho trabajo previo también", afirmó.

El Villicum se prepara para recibir al TC y al TN

Aubone explicó que en el autódromo continúan las tareas finales para recibir al Turismo Carretera, el TC Pista y el Turismo Nacional, categorías que compartirán el fin de semana de competencia.

Según detalló, los trabajos se centran en el mantenimiento general del predio, pintura, reparaciones y pequeñas intervenciones en la pista y sus alrededores, sin realizar obras de gran magnitud.

"Tenemos un autódromo de primer nivel y no queremos estar dejando algo en deuda", destacó el funcionario, quien también agradeció el apoyo del Ministerio de Infraestructura en las tareas de acondicionamiento.

Además, adelantó que la organización trabaja para repetir una de las actividades más esperadas por los fanáticos: el recorrido de los pilotos por distintos puntos de la provincia.

"Sí, un pequeño recorrido. Queremos hacer alguna alternativa visitando algún lugar emblemático de San Juan, pero todavía debemos coordinarlo con los pilotos y las categorías", señaló.

Entradas y estacionamiento

La organización también confirmó los valores para asistir al espectáculo automovilístico.

Entrada general: $20.000.

Acceso a boxes: $60.000.

Niños, jubilados y pensionados: ingreso gratuito al sector general.

Estacionamiento para vehículos: gratuito.

Motorhomes: $40.000.

La venta será por la web de Autoentrada

Con el sorteo confirmado en el Aldo Cantoni, las obras prácticamente concluidas en el Villicum y los valores oficiales ya definidos, San Juan entra en la recta final para recibir nuevamente a una de las categorías más convocantes del automovilismo argentino.