Confirmaron la causa de muerte del hombre que jugaba al fútbol en Capital

Luego del dramático episodio que conmocionó a quienes se encontraban en un complejo de canchas de Capital, la Justicia determinó fehacientemente las causas del deceso del hombre que se desplomó al terminar de disputar un partido de fútbol amateur. Según confirmaron fuentes judiciales, los estudios forenses "ratificaron la principal hipótesis y descartaron cualquier indicio de criminalidad".

La víctima fue identificada de manera oficial como Juan Marcelo Vega, de 48 años de edad y oriundo de Rivadavia. De acuerdo a los datos arrojados por el resultado de la autopsia, se determinó que Vega sufrió una muerte natural, cuya causa directa fue un infarto.

El triste suceso tuvo lugar durante la noche de este jueves en el complejo deportivo Rufrano, ubicado sobre el lateral de Avenida Circunvalación, entre las avenidas Ignacio de la Roza y Libertador. Allí, a pocos minutos de que el turno llegara a su fin, Vega sufrió una severa descompensación y cayó súbitamente sobre el campo de juego. Pese a las desesperadas maniobras de Reanimación Cardiopulmonar practicadas primero por sus amigos y luego por el personal de emergencias, no logró resistir.

Tras declararse oficialmente su muerte al ingresar al hospital, se activaron los protocolos legales de rigor. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y despejar dudas sobre las circunstancias del fallecimiento.

El caso y las diligencias de rigor quedaron en manos de la UFI Delitos Especiales N°7, a cargo del fiscal Francisco Pizarro, quien coordinó las medidas probatorias para luego proceder a la entrega del cuerpo a sus familiares.