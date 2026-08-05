La Liga Profesional ya definió cuándo y dónde se disputará la final del Torneo Clausura 2026. En la reunión que el Comité Ejecutivo mantuvo este miércoles en el predio de la AFA, en Ezeiza, quedó establecido que el encuentro decisivo se jugará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata. El único detalle pendiente es la confirmación del horario de inicio.

De esta manera, el estadio platense volverá a recibir una definición del fútbol argentino. Su capacidad, infraestructura y experiencia en la organización de grandes eventos deportivos fueron algunos de los aspectos valorados por las autoridades para designarlo como sede de la final.

El Torneo Clausura transita sus primeras fechas y todavía resta un largo camino para conocer a los equipos que pelearán por el título. Sin embargo, la organización decidió fijar con anticipación la fecha y el escenario del partido definitorio para facilitar la planificación deportiva, logística y televisiva.

La final se disputará a partido único y, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el campeón se definirá mediante un tiempo suplementario. Si la igualdad persiste, el título se resolverá con una serie de penales, tal como establece el reglamento de la competencia.

Además de confirmarse la sede de la final del Clausura, la Liga Profesional también resolvió que el Trofeo de Campeones 2026 se jugará una semana más tarde, el 19 de diciembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ese encuentro enfrentará al campeón del Torneo Apertura, Belgrano, con el ganador del Clausura para definir al último campeón de la temporada.