La familia de Ana Martina Conte Grand confirmó este domingo 1 de noviembre el fallecimiento de la joven sanjuanina que permanecía desaparecida desde el choque de trenes ocurrido en España. Los equipos de búsqueda encontraron su cuerpo, cuatro días después del accidente ferroviario registrado en la localidad de Urda, provincia de Toledo.

La noticia fue comunicada por un familiar a medios de San Juan y puso fin a la incertidumbre sobre su paradero. Hasta entonces, sus allegados aguardaban la localización del cuerpo, pese a que su hermano Jeremías, sobreviviente del accidente, había relatado que la vio sin vida después del impacto.

Ana Martina viajaba junto a Jeremías Conte Grand en el vagón 7 de una de las formaciones involucradas en la colisión del miércoles 28 de octubre. Su hermano sobrevivió, aunque sufrió distintas fracturas y lesiones que requirieron su internación en el Hospital Universitario de Toledo.

La joven había llegado a España junto a sus padres para visitar a Jeremías y conocer a su bebé, nacido hacía cuatro meses. El viaje familiar terminó de manera trágica cuando los hermanos se encontraban a bordo de uno de los trenes de alta velocidad que protagonizaron el choque.

El relato de su hermano tras el accidente

En una entrevista publicada por el diario italiano Corriere della Sera, Jeremías Conte Grand reconstruyó los momentos posteriores al impacto y contó que había visto a su hermana sin vida dentro de la formación.

El joven aseguró que pidió a los equipos de emergencia que la revisaran porque había advertido que no respiraba. También explicó que durante el accidente sufrió lesiones de consideración y debió recibir asistencia médica.

Su madre, Claudia Viberti, había manifestado públicamente el dolor de la familia y la angustia de no contar con información definitiva sobre el paradero de su hija.

Aunque los familiares temían desde el primer momento que Martina hubiera fallecido, todavía esperaban la confirmación del hallazgo. Esa información llegó finalmente este domingo, después de cuatro días de búsqueda.

Quién era Ana Martina Conte Grand

Ana Martina Conte Grand era oriunda de San Juan y había desarrollado su formación profesional en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde estudió Podología.

Durante su trayectoria laboral se desempeñó como podóloga y atendió pacientes en la provincia. Su actividad profesional estaba vinculada al cuidado de la salud y al tratamiento de diferentes afecciones de los pies.

Era hija del médico neumonólogo Jorge Conte Grand Cambas y de Claudia Viberti, docente vinculada al Colegio Central Universitario. Formaba parte de una familia de cuatro hermanos, integrada también por Jeremías, Zacarías y Lisandro.

El viaje a España tenía como principal objetivo compartir un encuentro familiar y conocer al nuevo integrante de la familia de Jeremías, quien reside en ese país desde hace varios años.

La tragedia ferroviaria que dejó 69 muertos en España

El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles 28 de octubre, cuando dos trenes de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo colisionaron cerca de Urda, en Toledo.

De acuerdo con el último balance difundido por las autoridades españolas, el siniestro dejó 69 personas fallecidas y más de un centenar de heridos atendidos en centros sanitarios. Hasta la mañana de este domingo, los equipos forenses habían identificado a 56 víctimas.

La Justicia española continúa investigando las circunstancias que provocaron el choque, mientras avanzan los trabajos de recuperación e identificación de las víctimas.

La confirmación del fallecimiento de Ana Martina Conte Grand generó una nueva muestra de conmoción en San Juan, donde familiares, amigos y allegados habían seguido de cerca su búsqueda desde el día del accidente.