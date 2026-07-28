La Confederación Nacional de Hockey sobre Patines confirmó la preselección argentina senior femenina que comenzará la preparación con vistas al World Skate 2026, y San Juan vuelve a ratificar su peso en la disciplina con jugadoras convocadas entre las 18 elegidas.

La nómina fue dada a conocer por el Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (CNTHSP) y reúne a destacadas figuras que militan tanto en clubes argentinos como en las principales ligas de España y Francia. Dentro del ámbito local, fueron citadas Valentina Verón, de Aberastain; Catalina Quintero, mendocina que juega en Concepción; y las arqueras Anabella Flores, también de Concepción, y Valentina Cataldo, de Sindicato. La presencia de cuatro representantes de la provincia vuelve a reflejar el protagonismo del hockey sanjuanino en el ámbito nacional.

La lista también incluye a jugadoras con presente en el hockey europeo como Luciana Agudo y Gimena Gómez (CP Vila-Sana), Florencia Felamini y Valentina Fernández (CP Manlleu), Julieta Fernández y Adriana Soto (CP Esneca Fraga), Lucía Maldonado (HC Palau i Plegamans), Lourdes Lampasona (HC Alpicat) y Victoria Guzzo (CH Mataró). Desde Mendoza fueron citadas Pilar Abaid, Yamila Nahim y la arquera Paula Zeballos, mientras que Ana Paula Gimeno llega desde el Noisy Le Grand de Francia.

El cuerpo técnico estará encabezado por Darío Giuliani como director técnico y contará con Gustavo Giunta y José Manuel García como ayudantes de campo. Además, Gonzalo Aguirre será el entrenador de arqueras, Martín Riveros el preparador físico, Víctor Bocelli el kinesiólogo, Martín Moral el utilero, Paola Rodríguez la nutricionista y Daniel Brescia el coordinador operativo.

La convocatoria representa el primer paso hacia la conformación del plantel definitivo que disputará el World Skate 2026. En las próximas semanas comenzarán los entrenamientos y evaluaciones para definir el equipo que buscará representar a la Argentina en una nueva cita mundialista, con San Juan como una de las principales bases del seleccionado nacional.