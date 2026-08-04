Confirmaron muertes por diarrea explosiva provocadas por la lechuga

Estados Unidos atraviesa el mayor brote de ciclosporiasis hasta la fecha con el registro de las primeras muertes en Michigan. El Departamento de Salud estatal confirmó el fallecimiento de dos personas que padecían enfermedades preexistentes, las cuales se agravaron por la infección intestinal y la deshidratación.

Hasta el 28 de julio, se contabilizaron 6.707 casos confirmados por laboratorio en todo el país y otros 11.500 permanecen bajo investigación como probables. El número de contagios continúa creciendo en territorio estadounidense durante el desarrollo del mundial de fútbol.

Michigan se posiciona como el epicentro de la emergencia con 11.234 afectados, sumando 461 contagios nuevos en apenas tres días y 193 hospitalizaciones. La mayor concentración de pacientes se encuentra en el condado de Wayne, incluyendo la ciudad de Detroit, con 1.379 infectados.

La investigación federal de la Administración de Alimentos y Medicamentos apunta a la lechuga iceberg de Taylor Farms, producida en el centro de México y servida en la cadena Taco Bell, como el principal foco.

Pese a la retirada del producto, los expertos sostienen que el brote podría tener un origen múltiple y sospechan de otros focos de contaminación. Susan Ringler Cerniglia, portavoz de salud del condado de Washtenaw, donde hay 875 casos, señaló que "Tenemos un alimento claramente implicado, pero eso no lo explica todo".

La funcionaria también cuestionó la gestión de la crisis y la comunicación desde Washington al afirmar que "Los líderes están diciendo cosas que no se corresponden con lo que nos dicen los datos, y eso es muy muy problemático". El Departamento de Salud y Servicios Humanos trabaja con autoridades locales para identificar el origen completo mientras las ventas de vegetales caen por la desconfianza de los consumidores.