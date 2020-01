Confirmaron primer caso de contagio local de coronavirus en los Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron hoy el primer caso de contagio local de coronavirus y detallaron que se trata de un hombre que fue contagiado por su esposa quien había visitado recientemente la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de esa enfermedad que provocó la muerte de 170 personas.



El director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, indicó que se trata de una persona que vivía con una mujer de Chicago que había viajado a la localidad china de Wuhan, epicentro del brote de esta enfermedad.



Según los funcionarios de salud, ya se registraron cinco casos en ese país, pero este sexto paciente es el primero de "persona a persona", y se trata de un hombre de unos 60 años, que, a pesar de padecer de algunas condiciones de salud previas, se encuentra en buenas condiciones y hospitalizado en un cuarto de aislamiento.



Su esposa no tenía síntomas de la enfermedad, pero comenzó a presentar señales de haber sido contagiada al llegar a Chicago, por lo que fue ingresada en un hospital local y aislada para evitar contagios, según consignó un despacho de la agencia Efe.



Además las autoridades sanitarias confirmaron que en el estado de Illinois hay 21 personas bajo vigilancia.



"Entendemos que esto puede ser preocupante, pero, según lo que sabemos ahora, nuestra evaluación sigue siendo que el riesgo inmediato para el público estadounidense es bajo", afirmó Redfield.



"Es importante tener en cuenta que esta propagación se produjo entre dos personas en contacto cercano durante un período prolongado de tiempo", indicó la doctora Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de CDC, para explicar los motivos que les llevan a ser optimistas.



Además este organismo, en su página oficial, había enfatizado que "si bien se ha detectado la propagación de persona a persona entre contactos cercanos con este virus, en este momento este virus no se está propagando actualmente entre la comunidad en los Estados Unidos".



Además de los dos casos confirmados en Chicago, en Estados Unidos se han registrado otros dos en la zona metropolitana de Los Ángeles (California), uno en Arizona y otro más en Seattle, en el estado de Washington.



De este modo, Estados Unidos se suma así a la lista de países con transmisión local de coronavirus y que incluye también a China, Japón, Alemania, y Vietnam.



En tanto, y para lograr una mejor prevención, las autoridades del país ordenaron revisar a los pasajeros que llegan desde China en 20 aeropuertos del país, que reciben en conjunto el 90 por ciento de los pasajeros procedentes del país asiático.



Además las autoridades sanitarias aconsejaron evitar los viajes no esenciales a la China continental.



A esta medida hay que sumar que varias aerolíneas ya han anunciado que cancelarán rutas con China y medios nacionales indicaron que la Casa Blanca estudia la posibilidad de imponer una prohibición temporal de los vuelos hacia y desde el país asiático debido a este brote.