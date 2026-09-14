Confirmaron que el jueves no habrá clases en escuelas privadas de San Juan

Las aulas del ámbito de gestión privada en San Juan mantendrán sus puertas cerradas durante la jornada de este jueves 17 de septiembre. La medida responde a la conmemoración nacional del Día de la Educación Privada, una jornada especial que no repercutirá en el circuito de escuelas estatales, donde el dictado de materias transcurrirá con absoluta normalidad en todos los niveles.

Esta conmemoración coincide de manera directa con el Día del Profesor y rinde tributo al fallecimiento de José Manuel Estrada, un destacado intelectual, escritor y docente argentino que defendió firmemente la libertad de enseñanza y de cátedra en el país.

A diferencia del cese de tareas en el sector particular, los establecimientos públicos mantendrán sus esquemas habituales. Paralelamente, en el marco de esta fecha conmemorativa, la Dirección de Educación Privada suele organizar su agenda institucional, la cual abarca actos institucionales encabezados por las comunidades educativas, muestras pedagógicas con proyectos realizados por los estudiantes y las habituales misas de acción de gracias desarrolladas en la Iglesia Catedral.