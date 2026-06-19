La victoria de Canadá en el Mundial 2026 quedó en segundo plano tras la grave lesión de Ismael Koné, quien sufrió una fractura de tibia y peroné luego de una dura infracción en el partido frente a Qatar. El mediocampista fue retirado del campo y trasladado a un centro de salud, donde permanece internado a la espera de una intervención quirúrgica.

El episodio ocurrió a los 50 minutos del encuentro, cuando el futbolista qatarí Assim Madibo impactó con violencia sobre la pierna de Koné. Si bien no hubo intención de lastimar, la magnitud del golpe provocó una lesión de extrema gravedad que generó conmoción inmediata entre jugadores y espectadores. El árbitro no dudó y expulsó al infractor por la dureza de la acción.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales debido a la crudeza del impacto. Posteriormente, el periodista Fabrizio Romano confirmó el diagnóstico: fractura de tibia y peroné, una de las lesiones más complejas en el fútbol profesional por los tiempos de recuperación y rehabilitación que implica.

Actualmente, Koné se encuentra hospitalizado acompañado por su madre, Suzanne, quien permanece a su lado antes de la cirugía. Según trascendió, el futbolista canadiense estará fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses, lo que no solo lo deja fuera del resto del Mundial, sino que también compromete su regreso a la competencia en el mediano plazo.

Tras el incidente, Madibo se acercó al vestuario canadiense para disculparse personalmente, en un gesto que fue valorado en medio de la tensión. Sin embargo, el impacto deportivo ya está consumado: Canadá pierde a una de sus piezas clave en pleno torneo y deberá reconfigurar su esquema de cara a los próximos compromisos.